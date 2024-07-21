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Зінченко відправився з Арсеналом до США — клуб збирався продати українця

21 липня 2024 20:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зінченко вирушив у турне з Арсеналом попри чутки про трансфер
Гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Paul Childs
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Арсенал" продовжує підготовку до нового сезону. Разом з командою набирає форму український лівий захисник Олександр Зінченко.

Команда відправилась в турне до США, повідомила пресслужба клубу.

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Футболісти "Арсеналу". Фото: "Арсенал"

Зінченко разом з командою

В липні довкола Зінченка постоянно циркулюють чутки про його трансфер з "Арсеналу", оскільки минулого сезону українець втратив місце в основному складі.

До того ж "Арсенал" цікавиться лівим захисником "Болоньї" та збірної Італії Рікардо Калафіорі. Це ще більше зменшує шанси Зінченка на потрапляння у стартовий склад команди.

Попри чутки Зінченко потрапив у список з 26 гравців, яких головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета взяв до США.

Три гравці приєднаються до команди 25 липня під час турне. Це бразильці Габріель Магальяес, Габріел Мартінеллі, німець Кай Хаверц.

Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давід Рая і Вільям Саліба приєднаються до команди після турне.

Через травми пропустять турне Кіран Тірні та Такехіро Томіясу.

Склад "Арсенала":

Воротарі: Карл Гейн, Томмі Сетфорд, Лукас Нюґард, Алексіс Рохас.

Захисники: Бен Вайт, Олександр Зінченко, Юррієн Тімбер, Джош Ніколс, Якуб Ківьор, Ейден Гевен, Омар Рекік.

Півзахисники: Томас Парті, Жоржиньйо, Міхал Росяк, Майлз Льюїс-Скеллі, Мартін Едеґор, Еміль Сміт-Роу, Фабіу Вієйра, Ітан Нванері, Салах-Еддін Улад М'Ханд, Джимі Гауер.

Нападники: Леандро Троссард, Ріс Нельсон, Чарльз Саґо, Габріел Жезус, Едді Нкетіа.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

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футбол Олександр Зінченко Арсенал АПЛ

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