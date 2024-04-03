Зинченко сыграл юбилейный матч за Арсенал и помог команде победить Лутон

Александр Зинченко. Фото: Reuters

Александр Зинченко сыграл свой 50-й матч за "Арсенал" в чемпионате Англии. "Канониры" уверенно победили дома "Лутон".

Какую оценку получил за игру украинский, читайте в материале Новини.LIVE.

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Счет в поединке открыл Мартин Эдегор на 24-й минуте. На 44-й Даике Хасиока оформил автогол в ворота гостей.

Капитан сборной Украины Александр Зинченко впервые за три месяца вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

За матч он получил вторую самую высокую оценку от Whoscored — 7,5. Больше только у Магальяса 7,6, у Эдегора тоже 7,5.

Зинченко обошел Шевченко

В общей сложности это 126-й матч Зинченко в АПЛ, ведь он еще сыграл 76 матчей за "Манчестер Сити".

До этого дня только Александр Заваров сыграл в чемпионатах топ-5 50 (и больше) матчей за две команды — за "Ювентус" 60 и за "Нанси" 58.

Андрей Шевченко немного не дотянул: у него 226 матчей за "Милан" в Серии А и только 48 — за "Челси" в АПЛ.

Андрей Воронин: 92 матча за "Байер" в бундеслиге и 27 — за "Ливерпуль" в АПЛ.

Евгений Коноплянка: 57 матчей за "Шальке" в бундеслиге и 32 — за "Севилью" в Примере.

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