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Зинченко сыграл юбилейный матч за Арсенал и помог команде победить Лутон

3 апреля 2024 23:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко сыграл юбилейный матч за Арсенал и помог команде победить Лутон
Александр Зинченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Александр Зинченко сыграл свой 50-й матч за "Арсенал" в чемпионате Англии. "Канониры" уверенно победили дома "Лутон".

Какую оценку получил за игру украинский, читайте в материале Новини.LIVE.

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Счет в поединке открыл Мартин Эдегор на 24-й минуте. На 44-й Даике Хасиока оформил автогол в ворота гостей.

Капитан сборной Украины Александр Зинченко впервые за три месяца вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

За матч он получил вторую самую высокую оценку от Whoscored — 7,5. Больше только у Магальяса 7,6, у Эдегора тоже 7,5.

Зинченко обошел Шевченко

В общей сложности это 126-й матч Зинченко в АПЛ, ведь он еще сыграл 76 матчей за "Манчестер Сити".

До этого дня только Александр Заваров сыграл в чемпионатах топ-5 50 (и больше) матчей за две команды — за "Ювентус" 60 и за "Нанси" 58.

Андрей Шевченко немного не дотянул: у него 226 матчей за "Милан" в Серии А и только 48 — за "Челси" в АПЛ.

Андрей Воронин: 92 матча за "Байер" в бундеслиге и 27 — за "Ливерпуль" в АПЛ.

Евгений Коноплянка: 57 матчей за "Шальке" в бундеслиге и 32 — за "Севилью" в Примере.

Напомним, жена Усика показала трогательное фото крохотной дочери. 

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Александр Зинченко
Арсенал
АПЛ
Лутон Таун

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