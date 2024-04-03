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Зінченко зіграв ювілейний матч за Арсенал та допоміг команді перемогти Лутон

3 квітня 2024 23:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко зіграв ювілейний матч за Арсенал та допоміг команді перемогти Лутон
Олександр Зінченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Олександр Зінченко зіграв свій 50-й матч за "Арсенал" у чемпіонаті Англії. "Каноніри" впевнено перемогли вдома "Лутон".

Яку оцінку отримав за гру українець, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Рахунок у поєдинку відкрив Мартін Едегор на 24-й хвилині. На 44-й Даїки Хасіока оформив автогол у ворота гостей.

Капітан збірної України Олександр Зінченко вперше за три місяці вийшов у старті. Українець відіграв 74 хвилини та був замінений на Такехіро Томіясу.

За матч він отримав другу найвищу оцінку від Whoscored — 7,5. Більше тільки у Магальяса 7,6, в Едегора також 7,5.

Зінченко обійшов Шевченка

Загалом це 126-й матч Зінченко в АПЛ, адже він ще зіграв 76 матчів за "Манчестер Сіті".

До цього дня лише Олександр Заваров зіграв у чемпіонатах топ-5 50 (і більше) матчів за дві команди — за "Ювентус" 60 та за "Нансі" 58.

Андрій Шевченко трішки не дотягнув: у нього 226 матчів за "Мілан" у Серії А і лише 48 — за "Челсі" в АПЛ. 

Андрій Воронін: 92 матчі за "Байєр" у бундеслізі та 27 — за "Ліверпуль" в АПЛ.

Євген Коноплянка: 57 матчів за "Шальке" у бундеслізі та 32 — за "Севілью" у Прімері.

Нагадаємо, дружина Усика показала зворушливе фото крихітного немовляти.

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Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

Олександр Зінченко
Арсенал
АПЛ
Лутон Таун

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