Зінченко зіграв ювілейний матч за Арсенал та допоміг команді перемогти Лутон
Олександр Зінченко зіграв свій 50-й матч за "Арсенал" у чемпіонаті Англії. "Каноніри" впевнено перемогли вдома "Лутон".
Яку оцінку отримав за гру українець, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Рахунок у поєдинку відкрив Мартін Едегор на 24-й хвилині. На 44-й Даїки Хасіока оформив автогол у ворота гостей.
Капітан збірної України Олександр Зінченко вперше за три місяці вийшов у старті. Українець відіграв 74 хвилини та був замінений на Такехіро Томіясу.
За матч він отримав другу найвищу оцінку від Whoscored — 7,5. Більше тільки у Магальяса 7,6, в Едегора також 7,5.
Зінченко обійшов Шевченка
Загалом це 126-й матч Зінченко в АПЛ, адже він ще зіграв 76 матчів за "Манчестер Сіті".
До цього дня лише Олександр Заваров зіграв у чемпіонатах топ-5 50 (і більше) матчів за дві команди — за "Ювентус" 60 та за "Нансі" 58.
Андрій Шевченко трішки не дотягнув: у нього 226 матчів за "Мілан" у Серії А і лише 48 — за "Челсі" в АПЛ.
Андрій Воронін: 92 матчі за "Байєр" у бундеслізі та 27 — за "Ліверпуль" в АПЛ.
Євген Коноплянка: 57 матчів за "Шальке" у бундеслізі та 32 — за "Севілью" у Прімері.
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