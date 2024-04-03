Зінченко зіграв ювілейний матч за Арсенал та допоміг команді перемогти Лутон

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Олександр Зінченко зіграв свій 50-й матч за "Арсенал" у чемпіонаті Англії. "Каноніри" впевнено перемогли вдома "Лутон".

Яку оцінку отримав за гру українець, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Капітан збірної України Олександр Зінченко вперше за три місяці вийшов у старті. Українець відіграв 74 хвилини та був замінений на Такехіро Томіясу.

За матч він отримав другу найвищу оцінку від Whoscored — 7,5. Більше тільки у Магальяса 7,6, в Едегора також 7,5.

Зінченко обійшов Шевченка

Загалом це 126-й матч Зінченко в АПЛ, адже він ще зіграв 76 матчів за "Манчестер Сіті".

До цього дня лише Олександр Заваров зіграв у чемпіонатах топ-5 50 (і більше) матчів за дві команди — за "Ювентус" 60 та за "Нансі" 58.

Андрій Шевченко трішки не дотягнув: у нього 226 матчів за "Мілан" у Серії А і лише 48 — за "Челсі" в АПЛ.

Андрій Воронін: 92 матчі за "Байєр" у бундеслізі та 27 — за "Ліверпуль" в АПЛ.

Євген Коноплянка: 57 матчів за "Шальке" у бундеслізі та 32 — за "Севілью" у Прімері.

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