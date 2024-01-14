Зинедин Сидан подписал контракт с Чивасом Гвадалахарой и забил в первом матче

Зинедин Сидан. Фото: Twitter/lequipe

Титулованный мексиканский клуб Чивас Гвадалахара объявил о подписании контракта с Зинедином Сиданом. Но речь идет не о легендарном французском футболисте и тренере, а о 17-летнем парне, которого назвали в честь Зинедина Зидана.

С его отцом пообщалось издание So Foot, передает Новини.LIVE.

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"Это настоящая дань уважения Зинедину Зидана. Я играл в футбол в Мексике, и я всегда очень любил Францию и Бразилию. Он игрок, который произвел на меня настоящее впечатление. Почему с S, а не Z? Потому что, регистрируя это в реестре актов гражданского состояния в Мексике, человек неправильно написал", — объяснил отец юного игрока.

Гол в первом матче

Юный Зинедин Сидан дебютировал за молодежную команду Чиваса и отличился голом уже на 6-й минуте матча против Сантоса Лагуны. Случилось это после углового.

Y el 'Zizou' Zinedine Sidane se estrenó amb las Chivas Sub18 👌 pic.twitter.com/fIEino8TgM — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 13 января 2024

Кстати, братьев Зинедина Сидана зовут Эдер Жаир, в честь Эдера и Жаирзиньо, а также Джареда Боргетти, имя бывшего игрока сборной Мексики.

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