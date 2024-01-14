Зінедін Сідан підписав контракт з Чівас Гвадалахара та забив у першому матчі

Зінедін Сідан. Фото: Twitter/lequipe

Титулований мексиканський клуб Чівас Гвадалахара оголосив про підписання контракту з Зінедіном Сіданом. Але мова йде не про легендарного французького футболіста та тренера, а про 17-річного хлопця, якого назвали на честь Зінедіна Зідана.

З його батьком поспілкувалось видання So Foot, передає Новини.LIVE.

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"Це справжня данина поваги Зінедіну Зідану. Я грав у футбол у Мексиці, і я завжди дуже любив Францію та Бразилію. Він гравець, який справив на мене справжнє враження. Чому з S, а не Z? Тому що, реєструючи це в реєстрі актів цивільного стану в Мексиці, людина неправильно написала", — пояснив батько юного гравця.

Гол в першому матчі

Юний Зінедін Сідан дебютував за молодіжну команду Чіваса і відзначився голом уже на 6-й хвилині матчу проти Сантоса Лагуни. Cталося це після кутового.

Y el ‘Zizou’ Zinedine Sidane se estrenó con las Chivas Sub18 👌 pic.twitter.com/fIEino8TgM — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 13, 2024

До речі, братів Зінедіна Сідана звуть Едер Жаїр, на честь Едера та Жаірзіньйо, а також Джареда Боргетті, ім'я колишнього гравця збірної Мексики.

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