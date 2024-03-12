Звезда Челси заявил, что Мудрик его вдохновляет

Михаил Мудрик и Коул Палмер. Фото: Reuters/David Klein

В 28-м туре Английской премьер-лиги лондонский "Челси" обыграл "Ньюкасл". В составе "синих" забил украинец Михаил Мудрик.

После матча об игре украинца высказался автор второго гола и лучший игрок матча Коул Палмер, слова которого привело BBC.

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Украинский вингер Михаил Мудрик бежит забивать гол в ворота "Ньюкасла". Фото: REUTERS/David Klein

Палмер оценил игру Мудрика

Палмер после игры высказался не только об Мудрике, но и о Джексоне. По его словам, их выступления на поле его вдохновляют.

Также Коул выразил надежду, что забитые мячи придадут Мудрику и Джексону больше уверенности, которой обоим не хватало по ходу сезона.

"Мы знаем их уровень, их игра действительно вдохновляет. Конечно, такие голы придадут уверенности кому угодно", — сказал Палмер.

В матче с "Ньюкаслом" Мудрик вышел на поле на 70-й минуте, и через шасть минут отметился голом. Для Михаила это шестой забитый мяч в текущем сезоне. Также у него три результативные передачи.

"Челси" после победы осталось на 11 позиции в турнирной таблице, отставая на четыре очка от зоны еврокубков.

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