Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає

Михайло Мудрик та Коул Палмер. Фото: Reuters/David Klein

У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги лондонський "Челсі" обіграв "Ньюкасл". У складі "синіх" забив м'яч українець Михайло Мудрик.

Після матчу про гру українця висловився автор другого голу та найкращий гравець матчу Коул Палмер, слова якого привело BBC.

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Ще один м'яч у складі "Челсі" забив сенегальський форвард Ніколя Джексон.

Український вінгер Михайло Мудрик біжить забивати гол у ворота "Ньюкасла". Фото: REUTERS/David Klein

Палмер оцінив гру Мудрика

Палмер після гри висловився не лише про Мудрика, а й про Джексона. За його словами, їхні виступи на полі його надихають.

Також Коул висловив сподівання, що забиті м'ячі додадуть Мудрику та Джексону більше впевненості, якої обом бракувало протягом сезону.

"Ми знаємо їхній рівень, їхня гра дійсно надихає. Звичайно, такі голи додадуть впевненості будь-кому", — сказав Палмер.

У матчі з "Ньюкаслом" Мудрик вийшов на поле на 70-й хвилині, і за шість хвилин відзначився голом. Для Михайла це шостий забитий м'яч цього сезону. Також він має три результативні передачі.

"Челсі" після перемоги залишилося на 11 позиції у турнірній таблиці, відстаючи на чотири очки від зони єврокубків.

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