Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає arrow

Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає

12 березня 2024 12:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зірка Челсі заявив, що Мудрик його надихає
Михайло Мудрик та Коул Палмер. Фото: Reuters/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги лондонський "Челсі" обіграв "Ньюкасл". У складі "синіх" забив м'яч українець Михайло Мудрик.

Після матчу про гру українця висловився автор другого голу та найкращий гравець матчу Коул Палмер, слова якого привело BBC.

Читайте також:

Ще один м'яч у складі "Челсі" забив сенегальський форвард Ніколя Джексон.

Михайло Мудрік
Український вінгер Михайло Мудрик біжить забивати гол у ворота "Ньюкасла". Фото: REUTERS/David Klein

Палмер оцінив гру Мудрика

Палмер після гри висловився не лише про Мудрика, а й про Джексона. За його словами, їхні виступи на полі його надихають.

Також Коул висловив сподівання, що забиті м'ячі додадуть Мудрику та Джексону більше впевненості, якої обом бракувало протягом сезону.

"Ми знаємо їхній рівень, їхня гра дійсно надихає. Звичайно, такі голи додадуть впевненості будь-кому", — сказав Палмер.

У матчі з "Ньюкаслом" Мудрик вийшов на поле на 70-й хвилині, і за шість хвилин відзначився голом. Для Михайла це шостий забитий м'яч цього сезону. Також він має три результативні передачі.

"Челсі" після перемоги залишилося на 11 позиції у турнірній таблиці, відстаючи на чотири очки від зони єврокубків.

Нагадаємо, Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Мудрик забив "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.

Михайло Мудрик
Ньюкасл Юнайтед
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство