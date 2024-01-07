Звезда Челси снова травмировался — у него всего четыре матча в сезоне

Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку. Фото: REUTERS/David Klein

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" выиграл у "Престона" со счетом 4:0. В этой игре Мауриссио Почеттино не смог рассчитывать на ряд футболистов.

Среди них был звездный новичок Кристофер Нкунку, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Отметим, что в последнее летнее трансферное окно Нкунку перешел из "РБ Лейпциг" в "Челси" за 60 млн евро. Не успев провести ни одного официального матча за новый клуб, Кристофер травмировался и выбыл на всю осень.

Что случилось с Нкунку

По словам главного тренера "Челси" Мауриссио Почеттино, Нкунку получил повреждение на тренировке и поэтому отсутствовал даже в заявке на крайний матч.

"Он не участвовал в матче, потому что после тренировки у него возникла проблема с бедром.

Нам нужно посмотреть, сможет ли он быть готов к следующим нескольким играм", — сказал Почеттино.

Отметим, что после возвращения Нкунку был одним из лучших игроков "Челси" на поле. Всего у француза в четырех матчах один гол. Авторитетный статистические портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 75 млн евро.

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