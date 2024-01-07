Зірка Челсі знову травмувався — у нього всього чотири матчі в сезоні

Михайло Мудрик та Крістофер Нкунку. Фото: REUTERS/David Klein

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Челсі" виграв у "Престона" з рахунком 4:0. У цій грі Мауріссіо Почеттіно не зміг розраховувати на низку футболістів.

Серед них був зірковий новачок Крістофер Нкунку, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що останнім літнім трансферним вікном Нкунку перейшов з "РБ Лейпциг" до "Челсі" за 60 млн євро. Не встигнувши провести жодного офіційного матчу за новий клуб, Крістофер травмувався та вибув на всю осінь.

Що трапилося з Нкунку

За словами головного тренера "Челсі" Мауріссіо Почеттіно, Нкунку отримав пошкодження на тренуванні і тому був відсутній навіть у заявці на останній матч.

"Він не брав участі у матчі, бо після тренування у нього виникла проблема зі стегном.

Нам потрібно подивитися, чи зможе він бути готовим до наступних кількох ігор", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що після повернення Нкунку був одним із найкращих гравців "Челсі" на полі. Загалом у француза у чотирьох матчах один гол. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 75 млн євро.

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