Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зірка Челсі знову травмувався — у нього всього чотири матчі в сезоні arrow

Зірка Челсі знову травмувався — у нього всього чотири матчі в сезоні

7 січня 2024 09:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зірка Челсі знову травмувався — у нього всього чотири матчі в сезоні
Михайло Мудрик та Крістофер Нкунку. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Челсі" виграв у "Престона" з рахунком 4:0. У цій грі Мауріссіо Почеттіно не зміг розраховувати на низку футболістів.

Серед них був зірковий новачок Крістофер Нкунку, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Зазначимо, що останнім літнім трансферним вікном Нкунку перейшов з "РБ Лейпциг" до "Челсі" за 60 млн євро. Не встигнувши провести жодного офіційного матчу за новий клуб, Крістофер травмувався та вибув на всю осінь.

Що трапилося з Нкунку

За словами головного тренера "Челсі" Мауріссіо Почеттіно, Нкунку отримав пошкодження на тренуванні і тому був відсутній навіть у заявці на останній матч.

"Він не брав участі у матчі, бо після тренування у нього виникла проблема зі стегном.

Нам потрібно подивитися, чи зможе він бути готовим до наступних кількох ігор", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що після повернення Нкунку був одним із найкращих гравців "Челсі" на полі. Загалом у француза у чотирьох матчах один гол. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 75 млн євро.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

Житомирське "Полісся" несподівано провело важливу заміну у керівництві клубу.

Кіліан Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла Лізі.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі