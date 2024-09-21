Трент Александер-Арнольд может стать новым владельцем французского Нанта

Трент Александер-Арнольд. Фото: Reuters

Французский футбольный клуб "Нант" вскоре может сменить владельца. Новым президентом может стать звезда "Ливерпуля".

Портал L'Equipe сообщил, что интерес к "Нанту" проявил Трент Александер-Арнольд.

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Трент Александер-Арнольд. Фото: Reuters

Звезда "Ливерпуля" купит "Нант"

По информации источника, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд проявляет интерес к инвестициям в клуб Лиги 1.

На текущий момент активы Трента и его двух братьев находятся в инвестиционном фонде, которым управляет их отец Майкл Арнольд.

Отец футболиста готов инвестировать деньги сыновей во французский футбол. На текущий момент он якобы провел онлайн-встречу с владельцем "Нанта" Вальдемарой Китой, а позже встретился с ним лично в Женеве.

За "Нант" семья британского футболиста готова заплатить 100 млн евро — 80 млн евро + 20 млн евро кредита. Также предусмотрены бонусы в размере 40 млн евро.

Пока стороны не смогли договориться, поскольку нынешний владелец "Нанта" хочет отбить потерянные на клубе средства. К тому же в клубе отрицают факт переговоров с отцом Трента.

Интересно, что до "Нанта" отец Трента также рассматривал "Сен-Этьен" и "Гавр".

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