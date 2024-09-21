Трент Александер-Арнольд може стати новим власником французького Нанта

Зірка Ліверпуля хоче купити легендарний французький футбольний клуб
Французький футбольний клуб "Нант" невдовзі може змінити власника. Новим президентом може стати зірка "Ліверпуля".
Портал L'Equipe повідомив, що інтерес до "Нанту" виявив Трент Александер-Арнольд.
Зірка "Ліверпуля" придбає "Нант"
За інформацією джерела, захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд виявляє інтерес до інвестицій у клуб Ліги 1.
На цю мить активи Трента та його двох братів перебувають в інвестиційному фонді, яким керує їхній батько Майкл Арнольд.
Батько футболіста готовий інвестувати гроші синів у французький футбол Наразі він нібито провів онлайн-зустріч із власником "Нанта" Вальдемарою Кітою, а пізніше зустрівся з ним особисто у Женеві.
За "Нант" сім'я британського футболіста готова заплатити 100 млн євро — 80 млн євро + 20 млн євро кредиту. Також передбачені бонуси у розмірі 40 млн євро.
Поки що сторони не змогли домовитися, оскільки нинішній власник "Нанта" хоче відбити витрачені на клубі кошти. До того ж у клубі заперечують факт переговорів із батьком Трента.
Цікаво, що до "Нанта" отець Трента також розглядав "Сен-Етьєн" та "Гавр".
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