Трент Александер-Арнольд може стати новим власником французького Нанта

Трент Александер-Арнольд. Фото: Reuters

Французький футбольний клуб "Нант" невдовзі може змінити власника. Новим президентом може стати зірка "Ліверпуля".

Портал L'Equipe повідомив, що інтерес до "Нанту" виявив Трент Александер-Арнольд.

Читайте також:

Трент Александер-Арнольд. Фото: Reuters

Зірка "Ліверпуля" придбає "Нант"

За інформацією джерела, захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд виявляє інтерес до інвестицій у клуб Ліги 1.

На цю мить активи Трента та його двох братів перебувають в інвестиційному фонді, яким керує їхній батько Майкл Арнольд.

Батько футболіста готовий інвестувати гроші синів у французький футбол Наразі він нібито провів онлайн-зустріч із власником "Нанта" Вальдемарою Кітою, а пізніше зустрівся з ним особисто у Женеві.

За "Нант" сім'я британського футболіста готова заплатити 100 млн євро — 80 млн євро + 20 млн євро кредиту. Також передбачені бонуси у розмірі 40 млн євро.

Поки що сторони не змогли домовитися, оскільки нинішній власник "Нанта" хоче відбити витрачені на клубі кошти. До того ж у клубі заперечують факт переговорів із батьком Трента.

Цікаво, що до "Нанта" отець Трента також розглядав "Сен-Етьєн" та "Гавр".

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

Довбик заспокоїв уболівальників "Роми" лише трьома фразами — що сказав форвард.

Доля Луніна в Іспанії вже вирішена — що чекає на українця.

Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Магучіх хотіла піти зі спорту заради музичної кар'єри — сестра чемпіонки вперше розкрила правду.