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Звезда "Ливерпуля" уедет в Саудовскую Аравию из-за Джеррарда

13 июля 2023 11:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезда "Ливерпуля" уедет в Саудовскую Аравию из-за Джеррарда
Стивен Джеррард во время интервью. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Игрока уговаривает перейти в клуб "Аль-Иттифак" легендарный Стивен Джеррард.

Хендерсон и Джеррард долгое время вместе выступали за "Ливерпуль", напоминает The Athletic.

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Клуб "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии по результатам прошлого сезона занял только 11 место в турнирной таблице местного чемпионата. Это не соответствует амбициям владельцев клуба, который пригласили на роль главного тренера Стивена Джеррарда. 

Трансфер Хендерсона 

"Аль-Иттифак" собирается подписать в АПЛ Филиппе Коутиньо, Джесси Лингарда и Пьера-Эмерика Обамеянга. Пока же из звездных легионеров в команде есть только бразилец Витиньо. Но руководство клуба уверено, что Стивен Джеррард поможет в комплектации состава и будет способствовать переходу в "Аль-Иттифак" звезд Премьер-лиги. 

Хендерсон и Александр-Арнольд
Хендерсон и Александр-Арнольд. Фото: instagram.com/jordanhenderson/

Одной из этих звезд является Джордан Хендерсон. Контракт 32-летнего полузащитника с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года. "Красные" хотят сохранить опытного игрока, который выступает в клубе уже 12 лет. Однако "Аль-Иттифак" предложил Хендерсону зарплату в четыре раза больше той, что он получает в Англии. 

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ. 

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