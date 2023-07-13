Зірка "Ліверпуля" поїде до Саудівської Аравії через Джеррарда

Стівен Джеррард під час інтерв'ю. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Півзахисник збірної Англії Джордан Хендерсон може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Гравця вмовляє перейти в клуб "Аль-Іттіфак" легендарний Стівен Джеррард.

Хендерсон та Джеррард довгий час разом виступали за "Ліверпуль", нагадує The Athletic.

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Клуб "Аль-Іттіфак" із Саудівської Аравії за результатами минулого сезону посів лише 11 місце у турнірній таблиці місцевого чемпіонату. Це не відповідає амбіціям власників клубу, котрий запросили на роль головного тренера Стівена Джеррарда.

Трансфер Хендерсона

"Аль-Іттіфак" збирається підписати в АПЛ Філіппе Коутіньо, Джессі Лінгарда та П'єра-Емеріка Обамеянга. Поки що з зіркових легіонерів у команді є лише бразилець Вітіньо. Але керівництво клубу впевнене, що Стівен Джеррард допоможе у комплектації складу та сприятиме переходу до "Аль-Іттіфак" зірок Прем'єр-ліги.

Хендерсон та Александр-Арнольд. Фото: instagram.com/jordanhenderson/

Однією із цих зірок є Джордан Хендерсон. Контракт 32-річного півзахисника із "Ліверпулем" діє до літа 2025 року. "Червоні" хочуть зберегти досвідченого гравця, який виступає у клубі вже 12 років. Однак "Аль-Іттіфак" запропонував Хендерсону зарплату в чотири рази більшу за ту, що він отримує в Англії.

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