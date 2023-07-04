Легендарний Джеррард очолив клуб у Саудівській Аравії
Колишній капітан "Ліверпуля" та збірної Англії Стівен Джеррард очолив нову команду. Ним став клуб із Саудівської Аравії.
43-річний фахівець перейшов до "Аль-Іттіфака".
Для Джеррарда "Аль-Іттіфак" став третьою командою у дорослому футболі після "Рейнджерс" та "Астон Вілли". Також англієць тренував молодіжку "Ліверпуля".
من الأسطورة شخصيًا— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023
جيرارد يوجه رسالة خاصة لجماهير #الاتفاق #جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/ZcNunj4EtS
Джеррард пішов по великі гроші
Саудівський "Аль-Іттіфак" раніше вже пропонував роботу Джеррарду, але спочатку отримав відмову. У відповідь саудити стали більш уперті, і все ж таки змогли вмовити Стівена.
Контракт спеціаліста триватиме до літа 2025 року. Про зарплату Джеррарда не повідомляється.
Додамо, що Стівен залишався без роботи з жовтня 2022 року, коли його звільнили з "Астон Вілли" через незадовільні результати.
Найвдаліший період у англійця був у Шотландії, де, будучи головним тренером "Рейнджерс" з Глазго, він виграв чемпіонат в сезоні 2020/2021 рр.
Зазначимо, що в січні поточного року Джеррард вів переговори про те, щоб очолити збірну Польщі, але потім поляки обрали досвідченішого португальця Фернанду Сантуша.
"Аль-Іттіфак" завершив сезон у Саудівській Аравії на сьомому місці у чемпіонаті.
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