Легендарний Джеррард очолив клуб у Саудівській Аравії

Стівен Джеррард. Фото: "Аль-Іттіфак"

Колишній капітан "Ліверпуля" та збірної Англії Стівен Джеррард очолив нову команду. Ним став клуб із Саудівської Аравії.

43-річний фахівець перейшов до "Аль-Іттіфака".

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Для Джеррарда "Аль-Іттіфак" став третьою командою у дорослому футболі після "Рейнджерс" та "Астон Вілли". Також англієць тренував молодіжку "Ліверпуля".

Джеррард пішов по великі гроші

Саудівський "Аль-Іттіфак" раніше вже пропонував роботу Джеррарду, але спочатку отримав відмову. У відповідь саудити стали більш уперті, і все ж таки змогли вмовити Стівена.

Контракт спеціаліста триватиме до літа 2025 року. Про зарплату Джеррарда не повідомляється.

Додамо, що Стівен залишався без роботи з жовтня 2022 року, коли його звільнили з "Астон Вілли" через незадовільні результати.

Найвдаліший період у англійця був у Шотландії, де, будучи головним тренером "Рейнджерс" з Глазго, він виграв чемпіонат в сезоні 2020/2021 рр.

Зазначимо, що в січні поточного року Джеррард вів переговори про те, щоб очолити збірну Польщі, але потім поляки обрали досвідченішого португальця Фернанду Сантуша.

"Аль-Іттіфак" завершив сезон у Саудівській Аравії на сьомому місці у чемпіонаті.

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