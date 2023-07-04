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Легендарный Джеррард возглавил клуб в Саудовской Аравии

4 июля 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Легендарный Джеррард возглавил клуб в Саудовской Аравии
Стивен Джеррард. Фото: "Аль-Иттифак"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард возглавил новую команду. Им стал клуб из Саудовской Аравии.

43-летний специалист перешел в "Аль-Иттифак".

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Для Джеррарда "Аль-Иттифак" стал третьей командой во взрослом футболе после "Рейнджерс" и "Астон Виллы". Также англичанин тренировал молодежку "Ливерпуля".

 

 

Джеррард пошел за большими деньгами

Саудовский "Аль-Иттифак" ранее уже делал предложение Джеррарду, но сначала получил отказ. В ответ саудиты стали более уперты, и все же смогли уговорить Стивена.

Контракт специалиста будет длиться до лета 2025 года. О зарплате Джеррарда не сообщается.

Добавим, что Стивен оставался без работы с октября 2022 года, когда его уволили из "Астон Виллы" из-за неудовлетворительных результатов.

Более удачный период у англичанина был в Шотландии, где, будучи главным тренером "Рейнджерс" из Глазго он выиграл чемпионат в сезоне 2020/2021 гг.

Отметим, что в январе текущего года Джеррард вел переговоры о том, чтобы возглавить сборную Польши, но затем поляки выбрали более опытного португальца Фернанду Сантуша.

"Аль-Иттифак" завершил сезон в Саудовской Аравии на седьмом месте в чемпионате.

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