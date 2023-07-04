Легендарный Джеррард возглавил клуб в Саудовской Аравии
Бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард возглавил новую команду. Им стал клуб из Саудовской Аравии.
43-летний специалист перешел в "Аль-Иттифак".
Для Джеррарда "Аль-Иттифак" стал третьей командой во взрослом футболе после "Рейнджерс" и "Астон Виллы". Также англичанин тренировал молодежку "Ливерпуля".
من الأسطورة شخصيًا— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023
جيرارد يوجه رسالة خاصة لجماهير #الاتفاق #جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/ZcNunj4EtS
Джеррард пошел за большими деньгами
Саудовский "Аль-Иттифак" ранее уже делал предложение Джеррарду, но сначала получил отказ. В ответ саудиты стали более уперты, и все же смогли уговорить Стивена.
Контракт специалиста будет длиться до лета 2025 года. О зарплате Джеррарда не сообщается.
Добавим, что Стивен оставался без работы с октября 2022 года, когда его уволили из "Астон Виллы" из-за неудовлетворительных результатов.
Более удачный период у англичанина был в Шотландии, где, будучи главным тренером "Рейнджерс" из Глазго он выиграл чемпионат в сезоне 2020/2021 гг.
Отметим, что в январе текущего года Джеррард вел переговоры о том, чтобы возглавить сборную Польши, но затем поляки выбрали более опытного португальца Фернанду Сантуша.
"Аль-Иттифак" завершил сезон в Саудовской Аравии на седьмом месте в чемпионате.
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