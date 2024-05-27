Звезда Шахтера и сборной Украины Зубков попался на измене своей жене
В семейной жизни полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова назревают проблемы. Вскоре игрока может ждать развод.
Случится это потому, что жена футболиста Анна Зубкова поймала супруга на измене, о чем она сообщила в Instagram.
Измена Александра Зубкова
Анна опубликовала серию сторис, которые затем удалила. Зубкова показала историю браузера своего мужа, который якобы искал девушек, предоставляющих секс за деньги.
"Сказка о том, что есть верные мужчины, оказалась только сказкой. И мой изменил. Забавно. Случайно узнала.
Анька в Варшаве с ребенком 1,5 года с войны скрывается, у меня становление как личности в профессиональном плане происходит, а Сашка на куражах с дамами… Противно. Не больно. Противно", — написала Зубкова.
Анна отметила, что если сторис удалят, то она сделала это не по своей воле.
В своем последнем сообщении Зубкова позволила мужчинам присылать ей цветы на похороны ее брака.
Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.
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