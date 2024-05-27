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Звезда Шахтера и сборной Украины Зубков попался на измене своей жене

27 мая 2024 14:44
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Агабекян Карен
редактор
Звезда Шахтера и сборной Украины Зубков попался на измене своей жене
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В семейной жизни полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова назревают проблемы. Вскоре игрока может ждать развод.

Случится это потому, что жена футболиста Анна Зубкова поймала супруга на измене, о чем она сообщила в Instagram.

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Анна опубликовала серию сторис, которые затем удалила. Зубкова показала историю браузера своего мужа, который якобы искал девушек, предоставляющих секс за деньги.

"Сказка о том, что есть верные мужчины, оказалась только сказкой. И мой изменил. Забавно. Случайно узнала.

Анька в Варшаве с ребенком 1,5 года с войны скрывается, у меня становление как личности в профессиональном плане происходит, а Сашка на куражах с дамами… Противно. Не больно. Противно", — написала Зубкова.

Анна отметила, что если сторис удалят, то она сделала это не по своей воле.

В своем последнем сообщении Зубкова позволила мужчинам присылать ей цветы на похороны ее брака.

Зубкова поймали на измене
Последнее сообщение Анны Зубковой об измене. Фото: скриншот

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