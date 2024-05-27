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Зірка Шахтаря та збірної України Зубков попався на зраді своїй дружині

27 травня 2024 14:44
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Агабекян Карен
редактор
Зірка Шахтаря та збірної України Зубков попався на зраді своїй дружині
Півзахисник "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У сімейному житті півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова назрівають проблеми. Незабаром гравця може чекати розлучення.

Станеться це тому, що дружина футболіста Ганна Зубкова впіймала дружина на зраді, про що вона повідомила в Instagram.

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Анна опублікувала серію сторіс, які потім видалила. Зубкова показала історію браузера свого чоловіка, який нібито шукав дівчат, які надають секс за гроші.

"Казка про те, що є вірні чоловіки, виявилася тільки казкою. І мій зрадив. Кумедно. Випадково дізналася.

Анька у Варшаві з дитиною 1,5 роки від війни ховається, у мене становлення як особистості у професійному плані відбувається, а Сашка на куражах із дамами... Неприємно. Не боляче. Неприємно", — написала Зубкова.

Ганна зазначила, що якщо сторіс видалять, то вона зробила це не зі своєї волі.

У своєму останньому повідомленні Зубкова дозволила чоловікам надсилати їй квіти на похорон її шлюбу.

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Останнє повідомлення Анни Зубкової про зраду. Фото: скриншот

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футбол
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Олександр Зубков
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