Звезду Ньюкасла ограбила банда преступников — угнали даже автомобиль
Форвард английского "Ньюкасла" и сборной Швеции Александер Исак оказался в эпицентре неприятной ситуации. Грабители ворвались в дом футболиста, украли деньги и ценные предметы.
Преступники угнали и автомобиль молодого спортсмена, сообщает Daily Star.
За последние несколько лет футболисты неоднократно становились мишенью для профессиональных преступников. Жертвой грабителей стал и нападающий "Ньюкасла" Александр Исак.
Во время матча Премьер-лиги, в котором "сороки" обыграли "Фулхэм", в дом главной звезды "Ньюкасла" проникли воры. Преступники нейтрализовали систему безопасности и вынесли ценные вещи на общую сумму 100 тысяч евро. Также грабители угнали автомобиль Исака.
Футболисты в опасности
Позже полиция обнаружила транспортное средство в нескольких километрах от дома Александера Исака. Преступники совершили ДТП и бросили автомобиль. Расследование в отношении ограбления шведского форварда продолжается.
Исак стал не первой жертвой преступников среди футболистов "Ньюкасла". Несколько месяцев назад воры ограбили дом атакующего полузащитника Жоэлинтона. Правоохранителям так и не удалось найти преступников.
В сезоне 2023/2024 Исак провел за "Ньюкасл" 29 матчей во всех турнирах. Шведский форвард забил 17 голов и сделал одну результативную передачу.
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