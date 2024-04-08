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Звезду Ньюкасла ограбила банда преступников — угнали даже автомобиль

8 апреля 2024 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезду Ньюкасла ограбила банда преступников — угнали даже автомобиль
Александер Исак во время матча "Ньюкасла" с "Фулхэмом". Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Ньюкасла" и сборной Швеции Александер Исак оказался в эпицентре неприятной ситуации. Грабители ворвались в дом футболиста, украли деньги и ценные предметы.

Преступники угнали и автомобиль молодого спортсмена, сообщает Daily Star

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За последние несколько лет футболисты неоднократно становились мишенью для профессиональных преступников. Жертвой грабителей стал и нападающий "Ньюкасла" Александр Исак. 

Александер Исак
Александер Исак во время атаки. Фото: Reuters/Paul Childs

Во время матча Премьер-лиги, в котором "сороки" обыграли "Фулхэм", в дом главной звезды "Ньюкасла" проникли воры. Преступники нейтрализовали систему безопасности и вынесли ценные вещи на общую сумму 100 тысяч евро. Также грабители угнали автомобиль Исака. 

Футболисты в опасности 

Позже полиция обнаружила транспортное средство в нескольких километрах от дома Александера Исака. Преступники совершили ДТП и бросили автомобиль. Расследование в отношении ограбления шведского форварда продолжается. 

Исак стал не первой жертвой преступников среди футболистов "Ньюкасла". Несколько месяцев назад воры ограбили дом атакующего полузащитника Жоэлинтона. Правоохранителям так и не удалось найти преступников. 

В сезоне 2023/2024 Исак провел за "Ньюкасл" 29 матчей во всех турнирах. Шведский форвард забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. 

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спорт
футбол
ограбление
Английская Премьер-лига
Ньюкасл Юнайтед

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