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Зірку Ньюкасла пограбувала банда злочинців — викрали навіть автомобіль

8 квітня 2024 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірку Ньюкасла пограбувала банда злочинців — викрали навіть автомобіль
Александер Ісак під час матчу "Ньюкасла" з "Фулхемом". Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард англійського "Ньюкасла" та збірної Швеції Александер Ісак опинився в епіцентрі неприємної ситуації. Грабіжники увірвалися до будинку футболіста, вкрали гроші та цінні предмети.

Злочинці викрали й автомобіль молодого спортсмена, повідомляє Daily Star.

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За останні декілька років футболісти неодноразово ставали мішенню професійних злочинців. Жертвою грабіжників став і нападник "Ньюкасла" Александер Ісак.

Александер Ісак
Александер Ісак в атаці. Фото: Reuters/Paul Childs

Під час матчу Прем'єр-ліги, в якому "сороки" обіграли "Фулгем", до будинку головної зірки "Ньюкасла" проникли злодії. Злочинці нейтралізували систему безпеки та винесли цінні речі на загальну суму 100 тисяч євро. Також грабіжники викрали автомобіль Ісака.

Футболісти у небезпеці

Пізніше поліція виявила транспортний засіб за декілька кілометрів від будинку Александера Ісака. Злочинці скоїли ДТП та кинули автомобіль. Розслідування щодо пограбування шведського форварда продовжується.

Ісак став не першою жертвою злочинців серед футболістів "Ньюкасла". Кілька місяців тому злодії пограбували будинок атакувального півзахисника Жоелінтона. Правоохоронцям так і не вдалося знайти злочинців.

У сезоні 2023/2024 Ісак провів за "Ньюкасл" 29 матчів у всіх турнірах. Шведський форвард забив 17 голів та зробив одну результативну передачу.

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спорт
футбол
пограбування
Англійська Прем'єр-ліга
Ньюкасл Юнайтед

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