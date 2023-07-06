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Злой гений для Украины: что сказал автор двух голов в ворота команды Ротаня

6 июля 2023 14:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Злой гений для Украины: что сказал автор двух голов в ворота команды Ротаня
После матча Руис получил награду лучшему игроку. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины проиграла команде Испании, а один из голов забил форвард Абель Руис. Этот же нападающий забил Руслану Нещерету в третьем туре группового этапа (2:2).

Испанец в комментарии УЕФА признал, что матч с Украиной стал для них лучшим на турнире.

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Отметим, что чемпионат Европы сборная Испании выиграла группу B, опередив Украину благодаря большему количеству забитых мячей. В четвертьфинале испанцы не без проблем одолели Швейцарию со счетом 2:1 после дополнительных экстратаймов.

 

 

Злой гений Украины

Стоит отметить, что Руис в полуфинальном матче был самым активным игроком своей команды. К тому же, он сделал голевую передачу на Серхио Гомеса в моменте с пятым голом.

"Мы прекрасно провели матч. Он стал лучшим из всех на этом турнире. Хочу всех поздравить: каждый, начиная с игроков стартового состава и пятерых, вышедших на замену, прекрасно выполнил свою задачу. Каждый из них достоин похвалы, поскольку при имеющейся накопленной усталости трудно сыграть на таком вот уровне, который мы показали сегодня", — сказал Руис.

По словам нападающего, он всегда нацелен на гол, но если нужно сыграть на команду, то это для него не проблема, что и он доказал против Украины.

Высказался Руис и о матче с Англией в финале Чемпионата Европы.

"В Англии очень хорошая команда. Она приехала на этот турнир в качестве фаворита и провела его очень хорошо. Приятно вспомнить, что первый наш европейский финал был как раз против Англии — теперь мы снова встретимся в решающем матче. Надеюсь, мы сумеем повторить тот финал 2017, в котором нам удалось победить. Но для этого нам нужно будет выдать 90 идеальных минут, ведь у Англии очень хорошая команда", — сказал Руис.

Отметим, что игроки, представленные в команде U-21, ранее выигрывали чемпионаты U-17 и U-19.

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