Злий геній для України: що сказав автор двох голів у ворота команди Ротаня

Після матчу Руїс отримав нагороду найкращому гравцю. Фото: УЄФА

У півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України програла команді Іспанії, а один з голів забив форвард Абель Руїс. Цей же нападник забив Руслану Нещерету в третьому турі групового етапу (2:2).

Іспанець в коментарі УЄФА визнав, що матч з Україною став для них найкращим на турнірі.

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Зазначимо, що чемпіонаті Європи збірна Іспанії виграла групу B, випередивши Україну завдяки більшій кількості забитих м’ячів. У чвертьфіналі іспанці не без проблем здолали Швейцарію з рахунком 2:1 після додаткових екстратаймів.

Злий геній України

Варто зазначити, що Руїс в півфінальному матчі був найактивніших гравцем своєї команди. До того ж він зробив гольову передачу на Серхіо Гомеса у моменті з п’ятим голом.

"Ми чудово провели матч. Він став найкращим з усіх на цьому турнірі. Хочу всіх привітати: кожен, починаючи з гравців стартового складу та п'ятьох, які вийшли на заміну, чудово виконав своє завдання. Кожен з них гідний похвали, оскільки при наявній накопиченій втомі важко зіграти на такому ось рівні, який ми показали сьогодні", — сказав Руїс.

За словами нападника, він завжди націлений на гол, але якщо потрібно зіграти на команду, то це для нього не є проблемою, що й він довів проти України.

Висловився Руїс й про матч з Англією в фіналі Чемпіонату Європи.

"В Англії дуже гарна команда. Вона приїхала на цей турнір у якості фаворита та провела його дуже добре. Приємно згадати, що перший наш європейський фінал був якраз проти Англії — тепер ми знову зустрінемося у вирішальному матчі. Сподіваюся, ми зуміємо повторити той фінал-2017, у якому нам вдалося перемогти. Але для цього нам треба буде видати 90 ідеальних хвилин, адже Англія має дуже гарну команду", — сказав Руїс.

Зазначимо, що гравці, які представлені в команді U-21, раніше вигравали чемпіонати U-17 та U-19.

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