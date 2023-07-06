Злий геній для України: що сказав автор двох голів у ворота команди Ротаня
У півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України програла команді Іспанії, а один з голів забив форвард Абель Руїс. Цей же нападник забив Руслану Нещерету в третьому турі групового етапу (2:2).
Іспанець в коментарі УЄФА визнав, що матч з Україною став для них найкращим на турнірі.
Зазначимо, що чемпіонаті Європи збірна Іспанії виграла групу B, випередивши Україну завдяки більшій кількості забитих м’ячів. У чвертьфіналі іспанці не без проблем здолали Швейцарію з рахунком 2:1 після додаткових екстратаймів.
SPAIN 🇪🇸 1-1 🇺🇦 UKRAINE— Goalsreplay (@Goalsreplayy) July 5, 2023
17' Abel Ruíz 🇪🇸
Victor Gómez #U21EUROpic.twitter.com/8FuD9c9OjH
Злий геній України
Варто зазначити, що Руїс в півфінальному матчі був найактивніших гравцем своєї команди. До того ж він зробив гольову передачу на Серхіо Гомеса у моменті з п’ятим голом.
"Ми чудово провели матч. Він став найкращим з усіх на цьому турнірі. Хочу всіх привітати: кожен, починаючи з гравців стартового складу та п'ятьох, які вийшли на заміну, чудово виконав своє завдання. Кожен з них гідний похвали, оскільки при наявній накопиченій втомі важко зіграти на такому ось рівні, який ми показали сьогодні", — сказав Руїс.
За словами нападника, він завжди націлений на гол, але якщо потрібно зіграти на команду, то це для нього не є проблемою, що й він довів проти України.
Висловився Руїс й про матч з Англією в фіналі Чемпіонату Європи.
"В Англії дуже гарна команда. Вона приїхала на цей турнір у якості фаворита та провела його дуже добре. Приємно згадати, що перший наш європейський фінал був якраз проти Англії — тепер ми знову зустрінемося у вирішальному матчі. Сподіваюся, ми зуміємо повторити той фінал-2017, у якому нам вдалося перемогти. Але для цього нам треба буде видати 90 ідеальних хвилин, адже Англія має дуже гарну команду", — сказав Руїс.
Зазначимо, що гравці, які представлені в команді U-21, раніше вигравали чемпіонати U-17 та U-19.
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