"Заря" узнала соперников в группе Лиги Конференций
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, где выступит луганская "Заря" . После квалификации у Украины осталось всего два клуба в еврокубках.
"Заря" сыграет с командами из Бельгии, Израиля и Исландии, сообщил портал Новини.LIVE.
В плей-офф квалификации Лиги Европы по итогам двух матчей "Заря" уступила пражской "Славии" (0:2, 2:2).
"Зарю" ждут очень далекие перелеты
Луганская "Заря" во время жеребьевки из третьей корзины попала в группу B с бельгийским "Гентом", израильский "Маккаби" Тель-Авив и исландским "Брейдабликом".
Группа А
- "Лилль" (Франция)
- "Слован" (Словакия)
- "Олимпия" Любляна (Словения)
- "Клаксвик" (Фарерские острова)
Группа B
- "Гент" (Бельгия)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
- "Заря" (Украина)
- "Брейдаблик" (Исландия)
Группа C
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Виктория" (Чехия)
- "Астана" (Казахстан)
- "Балкани" (Косово)
Группа D
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Буде-Глимт" (Норвегия)
- "Бешикташ" (Турция)
- "Лугано" (Швейцария)
Группа E
- АЗ (Нидерланды)
- "Астон Вилла" (Англия)
- "Легия" Варшава (Польша)
- "Зринские" (Босния и Герцеговина)
Группа F
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Фиорентина" (Италия)
- "Генк" (Бельгия)
- "Чукаречки" (Сербия)
Группа G
- "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
- ПАОК (Греция)
- ГИК (Финляндия)
- "Абердин" (Шотландия)
Группа H
- "Фенербахче" (Турция)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Спартак" Трнава (Словакия)
- "Норшелланд" (Дания).
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