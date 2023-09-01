"Заря" узнала соперников в группе Лиги Конференций

Игроки "Зари" перед матчем со "Славией". Фото: "Заря"

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, где выступит луганская "Заря" . После квалификации у Украины осталось всего два клуба в еврокубках.

"Заря" сыграет с командами из Бельгии, Израиля и Исландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Зарю" ждут очень далекие перелеты

Луганская "Заря" во время жеребьевки из третьей корзины попала в группу B с бельгийским "Гентом", израильский "Маккаби" Тель-Авив и исландским "Брейдабликом".

Группа А

"Лилль" (Франция)

"Слован" (Словакия)

"Олимпия" Любляна (Словения)

"Клаксвик" (Фарерские острова)

Группа B

"Гент" (Бельгия)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Заря" (Украина)

"Брейдаблик" (Исландия)

Группа C

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Виктория" (Чехия)

"Астана" (Казахстан)

"Балкани" (Косово)

Группа D

"Брюгге" (Бельгия)

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"Бешикташ" (Турция)

"Лугано" (Швейцария)

Группа E

АЗ (Нидерланды)

"Астон Вилла" (Англия)

"Легия" Варшава (Польша)

"Зринские" (Босния и Герцеговина)

Группа F

"Ференцварош" (Венгрия)

"Фиорентина" (Италия)

"Генк" (Бельгия)

"Чукаречки" (Сербия)

Группа G

"Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

ПАОК (Греция)

ГИК (Финляндия)

"Абердин" (Шотландия)

Группа H

"Фенербахче" (Турция)

"Лудогорец" (Болгария)

"Спартак" Трнава (Словакия)

"Норшелланд" (Дания).

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