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"Заря" узнала соперников в группе Лиги Конференций

1 сентября 2023 17:05
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Агабекян Карен
редактор
"Заря" узнала соперников в группе Лиги Конференций
Игроки "Зари" перед матчем со "Славией". Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, где выступит луганская "Заря" . После квалификации у Украины осталось всего два клуба в еврокубках.

"Заря" сыграет с командами из Бельгии, Израиля и Исландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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В плей-офф квалификации Лиги Европы по итогам двух матчей "Заря" уступила пражской "Славии" (0:2, 2:2).

"Зарю" ждут очень далекие перелеты

Луганская "Заря" во время жеребьевки из третьей корзины попала в группу B с бельгийским "Гентом", израильский "Маккаби" Тель-Авив и исландским "Брейдабликом".

Группа А

  • "Лилль" (Франция)
  • "Слован" (Словакия)
  • "Олимпия" Любляна (Словения)
  • "Клаксвик" (Фарерские острова)

Группа B

  • "Гент" (Бельгия)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
  • "Заря" (Украина)
  • "Брейдаблик" (Исландия)

Группа C

  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Виктория" (Чехия)
  • "Астана" (Казахстан)
  • "Балкани" (Косово)

Группа D

  • "Брюгге" (Бельгия)
  • "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • "Бешикташ" (Турция)
  • "Лугано" (Швейцария)

Группа E

  • АЗ (Нидерланды)
  • "Астон Вилла" (Англия)
  • "Легия" Варшава (Польша)
  • "Зринские" (Босния и Герцеговина)

Группа F

  • "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Фиорентина" (Италия)
  • "Генк" (Бельгия)
  • "Чукаречки" (Сербия)

Группа G

  • "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
  • ПАОК (Греция)
  • ГИК (Финляндия)
  • "Абердин" (Шотландия)

Группа H

  • "Фенербахче" (Турция)
  • "Лудогорец" (Болгария)
  • "Спартак" Трнава (Словакия)
  • "Норшелланд" (Дания).

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