"Зоря" дізналася суперників у групі Ліги Конференцій

Гравці "Зорі" перед матчем зі "Славією". Фото: "Зоря"

Завершилося жеребкування групового етапу Ліги Конференцій, де виступить луганська "Зоря". Після кваліфікації у України залишилосялише два клуби в єврокубках.

"Зоря" зіграє з командами з Бельгії, Ізраїля та Ісландії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Луганська "Зоря" під час жеребкування з третього кошика потрапила в групу B з бельгійським "Гентом", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландським "Брейдабліком".

Група А

"Лілль" (Франція)

"Слован" (Словаччина)

"Олімпія" Любляна (Словенія)

"Клаксвік" (Фарерські острови)

Група B

"Гент" (Бельгія)

"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

"Зоря" (Україна)

"Брейдаблік" (Ісландія)

Група C

"Динамо" Загреб (Хорватія)

"Вікторія" (Чехія)

"Астана" (Казахстан)

"Балкані" (Косово)

Група D

"Брюгге" (Бельгія)

"Буде-Глімт" (Норвегія)

"Бешикташ" (Туреччина)

"Лугано" (Швейцарія)

Група E

АЗ (Нідерланди)

"Астон Вілла" (Англія)

"Легія" Варшава (Польща)

"Зрінські" (Боснія і Герцеговина)

Група F

"Ференцварош" (Угорщина)

"Фіорентина" (Італія)

"Генк" (Бельгія)

"Чукарічки" (Сербія)

Група G

"Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)

ПАОК (Греція)

ГІК (Фінляндія)

"Абердін" (Шотландія)

Група H

"Фенербахче" (Туреччина)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Спартак" Трнава (Словаччина)

"Норшелланд" (Данія).

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