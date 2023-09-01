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"Зоря" дізналася суперників у групі Ліги Конференцій

1 вересня 2023 17:05
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Агабекян Карен
редактор
"Зоря" дізналася суперників у групі Ліги Конференцій
Гравці "Зорі" перед матчем зі "Славією". Фото: "Зоря"
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Агабекян Карен
редактор

Завершилося жеребкування групового етапу Ліги Конференцій, де виступить луганська "Зоря". Після кваліфікації у України залишилосялише два клуби в єврокубках.

"Зоря" зіграє з командами з Бельгії, Ізраїля та Ісландії, повідомив портал Новини.LIVE.

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У плейофф кваліфікації Ліги Європи за підсумками двох матчів "Зоря" поступилася празькій "Славії" (0:2, 2:2).

"Зорю" чекають дуже далекі перельоти

Луганська "Зоря" під час жеребкування з третього кошика потрапила в групу B з бельгійським "Гентом", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландським "Брейдабліком".

Група А

  • "Лілль" (Франція)
  • "Слован" (Словаччина)
  • "Олімпія" Любляна (Словенія)
  • "Клаксвік" (Фарерські острови)

Група B

  • "Гент" (Бельгія)
  • "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)
  • "Зоря" (Україна)
  • "Брейдаблік" (Ісландія)

Група C

  • "Динамо" Загреб (Хорватія)
  • "Вікторія" (Чехія)
  • "Астана" (Казахстан)
  • "Балкані" (Косово)

Група D

  • "Брюгге" (Бельгія)
  • "Буде-Глімт" (Норвегія)
  • "Бешикташ" (Туреччина)
  • "Лугано" (Швейцарія)

Група E

  • АЗ (Нідерланди)
  • "Астон Вілла" (Англія)
  • "Легія" Варшава (Польща)
  • "Зрінські" (Боснія і Герцеговина)

Група F

  • "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Фіорентина" (Італія)
  • "Генк" (Бельгія)
  • "Чукарічки" (Сербія)

Група G

  • "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)
  • ПАОК (Греція)
  • ГІК (Фінляндія)
  • "Абердін" (Шотландія)

Група H

  • "Фенербахче" (Туреччина)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Спартак" Трнава (Словаччина)
  • "Норшелланд" (Данія).

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