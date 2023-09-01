"Зоря" дізналася суперників у групі Ліги Конференцій
Завершилося жеребкування групового етапу Ліги Конференцій, де виступить луганська "Зоря". Після кваліфікації у України залишилосялише два клуби в єврокубках.
"Зоря" зіграє з командами з Бельгії, Ізраїля та Ісландії, повідомив портал Новини.LIVE.
У плейофф кваліфікації Ліги Європи за підсумками двох матчів "Зоря" поступилася празькій "Славії" (0:2, 2:2).
"Зорю" чекають дуже далекі перельоти
Луганська "Зоря" під час жеребкування з третього кошика потрапила в групу B з бельгійським "Гентом", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландським "Брейдабліком".
Група А
- "Лілль" (Франція)
- "Слован" (Словаччина)
- "Олімпія" Любляна (Словенія)
- "Клаксвік" (Фарерські острови)
Група B
- "Гент" (Бельгія)
- "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)
- "Зоря" (Україна)
- "Брейдаблік" (Ісландія)
Група C
- "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Вікторія" (Чехія)
- "Астана" (Казахстан)
- "Балкані" (Косово)
Група D
- "Брюгге" (Бельгія)
- "Буде-Глімт" (Норвегія)
- "Бешикташ" (Туреччина)
- "Лугано" (Швейцарія)
Група E
- АЗ (Нідерланди)
- "Астон Вілла" (Англія)
- "Легія" Варшава (Польща)
- "Зрінські" (Боснія і Герцеговина)
Група F
- "Ференцварош" (Угорщина)
- "Фіорентина" (Італія)
- "Генк" (Бельгія)
- "Чукарічки" (Сербія)
Група G
- "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)
- ПАОК (Греція)
- ГІК (Фінляндія)
- "Абердін" (Шотландія)
Група H
- "Фенербахче" (Туреччина)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Спартак" Трнава (Словаччина)
- "Норшелланд" (Данія).
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