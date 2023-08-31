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"Заря" отыгралась со "Славией", но пропустила и вылетела из Лиги Европы

31 августа 2023 22:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Заря" отыгралась со "Славией", но пропустила и вылетела из Лиги Европы
Игрок "Славии" атакует. Фото: Twitter/SlaviaPrague
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луганская "Заря" была в шаге от овертайма со "Славией". После поражения в первом матче 0:2 луганчане во втором матче забили до перерыва 2 гола, но для выхода дальше этого было недостаточно.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Сначала Алефиренко удивительным дальним ударом поразил девятку на 31-й минуте, а затем Антюх еще через 10 поразил ближний угол.

Далее — Лига Конференций

Но за 7 минут до конца основного времени у гостей отличился Юрашек и надежда на овертайм у хозяев не подтвердилась. Теперь луганчане продолжат выступление в групповом этапе Лиги Конференций

Заря - Славия П - 2:1 (первый матч - 0:2)
Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 - Юрашек, 83

Заря: Турбаевский - Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев - Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишнев (Чурко, 81), Герреро - Алефиренко (Волошин, 67)

Славия: Коларж - Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Массопуст - Дорли, Голеш, Шранц (Тиджани, 73), Зафейрис, Доудера - ван Бюрен (Юречко, 56)

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