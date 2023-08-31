"Зоря" відігралась зі "Славією", але пропустила та вилетіла з Ліги Європи

Гравець "Славії" атакує. Фото: Twitter/SlaviaPrague

Луганська "Зоря" була в кроці від овертайму зі “Славією”. Після поразки в першому матчі 0:2, луганчани в другому матчі забили до перерви 2 голи, але для виходу далі цього було недостатньо.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Спочатку Алефіренко дивовижним дальнім ударом влучив в дев’ятку на 31-й хвилині, а потім Антюх ще через 10 вразив ближній кут.

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Але за 7 хвилин до кінця основного часу у гостей відзначився Юрашек та надія на овертайм у господарів не підтвердилась. Тепер луганці продовжать виступ у груповому етапі Ліги Конференцій

Зоря — Славія П — 2:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 41 — Юрашек, 83

Зоря: Турбаєвський — Вантух, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кирюханцев — Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мішньов (Чурко, 81), Герреро — Алефіренко (Волошин, 67)

Славія: Коларж — Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст — Дорлі, Голеш, Шранц (Тіджані, 73), Зафейріс, Доудєра — ван Бюрен (Юречка, 56)

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