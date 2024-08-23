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Заря хочет продать своего лучше игрока — он поссорился с тренерским штабом

23 августа 2024 23:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Заря готова продать Герреро после конфликта с тренерским штабом
Эдуардо Герреро. Фото: "Заря"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В луганской "Заре" произошел конфликт между тренерским составом и перуанский нападающим Эдуардо Герреро. Теперь попытаются избавиться от игрока.

Об этом сообщил YouTube-канал ТаТоТаке.

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По информации источника, Герреро и тренерский штаб команды поссорился время матча с "Александрией" (1:2).

Футболисту не понравилось, что его заменили. Форвард хотел сыграть весь матч.

Из-за этого конфликта тренерский штаб должен был не выпускать перуанца на матч с "Черноморцем", но тот вышел и забил победный мяч.

Президент "Зари" Евгений Геллер попросил выпускать футболиста на поле, несмотря на конфлик, чтобы выгоднее его продать.

Отметим, что летом киевское "Динамо" хотело купить Герреро, но затем отказалось от затеи, чтобы не портить атмосферу в команде.

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футбол УПЛ Заря Луганск Эдуардо Герреро

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