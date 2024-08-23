Зоря готова продати Герреро після конфлікту з тренерським штабом

Едуардо Герреро. Фото: "Зоря"

У луганській "Зорі" відбувся конфлікт між тренерським складом і перуанським нападником Едуардо Герреро. Тепер спробують позбутися гравця.

Про це повідомив YouTube-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, Герреро та тренерський штаб команди посварилися час матчу з "Олександрією" (1:2).

Футболістові не сподобалося, що його замінили. Форвард хотів зіграти весь матч.

Через цей конфлікт тренерський штаб мав не випускати перуанця на матч із "Чорноморцем", але той вийшов і забив переможний м'яч.

Президент "Зорі" Євген Геллер попросив випускати футболіста на поле, попри конфлікт, щоб вигідніше його продати.

Зазначимо, що влітку київське "Динамо" хотіло купити Герреро, але потім відмовилося від витівки, щоб не псувати атмосферу в команді.

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