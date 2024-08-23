Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зоря хоче продати свого кращого гравця — він посварився з тренерським штабом arrow

Зоря хоче продати свого кращого гравця — він посварився з тренерським штабом

23 серпня 2024 23:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зоря готова продати Герреро після конфлікту з тренерським штабом
Едуардо Герреро. Фото: "Зоря"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У луганській "Зорі" відбувся конфлікт між тренерським складом і перуанським нападником Едуардо Герреро. Тепер спробують позбутися гравця.

Про це повідомив YouTube-канал ТаТоТаке.

Читайте також:

Гереро посварився з тренерами

За інформацією джерела, Герреро та тренерський штаб команди посварилися час матчу з "Олександрією" (1:2).

Футболістові не сподобалося, що його замінили. Форвард хотів зіграти весь матч.

Через цей конфлікт тренерський штаб мав не випускати перуанця на матч із "Чорноморцем", але той вийшов і забив переможний м'яч.

Президент "Зорі" Євген Геллер попросив випускати футболіста на поле, попри конфлікт, щоб вигідніше його продати.

Зазначимо, що влітку київське "Динамо" хотіло купити Герреро, але потім відмовилося від витівки, щоб не псувати атмосферу в команді.

Нагадаємо, трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші – куди перейде українець.

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.

Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного поєдинку.

футбол УПЛ Заря Луганськ Едуардо Герреро

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:11 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

22:48 Шмигаль прокоментував ситуацію навколо зняття водіїв автобусів з рейсів працівниками ТЦК

22:45 В Україні стрімко зростають ціни на пальне — якою буде вартість на АЗС завтра

22:40 Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки від США — деталі розмови

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

22:38 Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві

22:33 На Рівненщині чоловік майже рік ховався від мобілізації — що вирішив суд

22:30 Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України

22:25 Усик відвідав одного з оборонців Маріуполя

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

23:11 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

22:48 Шмигаль прокоментував ситуацію навколо зняття водіїв автобусів з рейсів працівниками ТЦК

22:45 В Україні стрімко зростають ціни на пальне — якою буде вартість на АЗС завтра

22:40 Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки від США — деталі розмови

22:38 Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

22:33 На Рівненщині чоловік майже рік ховався від мобілізації — що вирішив суд

22:30 Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України

22:25 Усик відвідав одного з оборонців Маріуполя

22:07 На Одещині військові моряки врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море

21:55 США впровадили санкції проти 400 компаній, які сприяють війні Росії проти України

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті