"Заря" окончательно решила, кто возглавит команду вместо Леувена

Президент "Зари" Евгений Геллер. Фото: Google

Руководство луганского клуба все же определилось с новым главным тренером, который заменит Патрика Ван Леувена. Нидерландец является кандидатом номер 1 на назначение в донецкий "Шахтер".

В луганском клубе назначат специалиста из Сербии, сообщает ТаТоТаке .

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Леувен пришел в "Зарю" летом 2022 года и неожиданно привел команду на третье место в турнирной таблице, опередив киевское "Динамо". Пока он является фаворитом на должность главного тренера "Шахтера", который по личной инициативе владельца клуба Рината Ахметова решил расстаться с хорватским специалистом Игорем Йовичевичем.

Ненад Лалатович. Фото: Google

Геллер принял решение

По информации источников, владелец "Зари" Евгений Геллер лично принял решение о назначении новым главным тренером 45-летнего сербского специалиста Ненада Лалатовича.

Сербский тренер играл за донецкий "Шахтер" во время своей карьеры футболиста. После начала тренерской деятельности серб тренировал 16 клубов и две сборные (Сербия U-20, Сербия U-21). Сейчас специалист работает у себя на родине в "Младости".

За пределами Сербии специалист тренировал "Аль-Батин" в Саудовской Аравии и "Борац" в Боснии и Герцеговине.

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