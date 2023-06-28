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"Зоря" остаточно вирішила, хто очолить команду замість Леувена

28 червня 2023 10:13
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Агабекян Карен
редактор
"Зоря" остаточно вирішила, хто очолить команду замість Леувена
Президент "Зорі" Євген Гєллєр. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Керівництво луганського клубу все ж таки визначилось з новим головним тренером, який замінить Патріка Ван Леувена. Нідерландець наразі є кандидатом номер 1 на призначення в донецький "Шахтар".

У луганському клубі призначать фахівця з Сербії, повідомляє ТаТоТаке.

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Леувен прийшов у "Зорю" влітку 2022 року та несподівано привів команду до третього місця у турнірній таблиці, випередивши київське "Динамо". Наразі він є фаворитом на посаду головного тренера "Шахтаря", який за особистої ініціативи власника клубу Ріната Ахметова вирішив розлучитися з хорватським спеціалістом Ігорем Йовічевічем.

Ненад Лалатович. Фото: Google

Гєллєр ухвалив рішення

За інформацією від джерел, власник "Зорі" Євген Гєллєр особисто прийняв рішення про призначення новим головним тренером 45-річного сербського спеціаліста Ненада Лалатовича.

Тренер грав за донецький "Шахтар" у часи своєї кар’єри футболіста. Після початку тренерської діяльності серб тренував 16 клубів та дві збірні (Сербію U-20, Сербію U-21). Наразі спеціаліст працює у себе на батьківщині в "Младості".

За межами Сербії спеціаліст тренував "Аль-Батін" у Саудівській Аравії та "Борац" у Боснії та Герцеговині.

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