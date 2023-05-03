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"Заря" и "Верес" играли больше двух часов: как завершился матч УПЛ

3 мая 2023 18:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Заря" и "Верес" играли больше двух часов: как завершился матч УПЛ
Футболисты "Зари" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Луганская "Заря" противостояла "Вересу" в рамках поединка 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Команда Патрика ван Леувена продолжает бороться за второе место в турнирной таблице. 

Номинальным хозяевам поля долго не удавалось открыть счет в матче, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом круге сезона 2022/2023 луганчане обыграли соперника из Ровно благодаря голу Антюха, который был забит в середине второго тайма. Примерно так же развивались события и во время новой встречи противников. 

Ход поединка 

"Заря" — "Верес" — 1:0 (0:0) 

Гол: Имереков, 54 

Удаление: Ющишин, 19 ("Верес") — игра рукой за пределами штрафной 

"Заря": Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца (Нагнойный, 89), Антюх (Мишнев, 63), Русин, Герреро (Дришлюк, 89). 

Тренер: Патрик ван Леувен. 

"Верес": Ющишин, Балан, Курко, Вовченко, Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (Гайдучик, 66), В. Шарай, С. Шарай (Когут, 21), Шестаков (Дахновский, 66). 

Тренер: Юрий Вирт. 

Стартовая активность хозяев поля привела к тому, что составы команд перестали быть равными. Сначала Бражко нанес удар по воротам "Вереса", с которым справился голкипер. А вскоре голкипер команды из Ровно вышел за пределы штрафной и сыграл рукой в надежде помешать Русину выйти на ударную позицию. Рефери удалил нарушителя, на поле появился резервный вратарь Когут.

Первый тайм "Верес" выдержал, но после перерыва произошло неизбежное. Булеца прострелил с фланга, а Имереков в одно касание пробил в угол ворот соперника, 1:0. Буквально через минуту команда ван Леувена могла увеличить счет. Русин прострелил, а Герреро с нескольких метров пробил выше ворот. Еще через несколько минут Бражко пробил в штангу ворот "Вереса". Казалось, что второй гол неминуем, но атакующий запал игроков "Зари" остановила сирена воздушной тревоги. 

Пауза в матче затянулась на полтора часа. Сразу после возобновления игры Булеца прострелил на Герреро, который не реализовал выход один на один с вратарем. Но и у гостей был хороший момент, когда Балан попал в штангу ворот "Зари". 

Встреча завершилась победой луганской команды с минимальным счетом. Она снова приблизилась на расстояние в два очка ко второму месту в турнирной таблице, но у "Днепра-1" еще есть поединок в запасе. "Верес" оказался на 12 месте. 

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