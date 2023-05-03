"Зоря" та "Верес" грали більше двох годин: як завершився матч УПЛ

Футболісти "Зорі" перед матчем. Фото: УНІАН

Луганська "Зоря" протистояла "Вересу" у рамках поєдинку 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Команда Патріка ван Леувена продовжує боротися за друге місце у турнірній таблиці.

Номінальним господарям поля довго не вдалося відкрити рахунок у матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому колі сезону 2022/2023 луганці обіграли суперника з Рівного завдяки голу Антюха, який був забитий у середині другого тайму. Приблизно так само розвивалися події під час нової зустрічі супротивників.

Хід поєдинку

"Зоря" — "Верес" — 1:0 (0:0)

Гол: Імереков, 54

Вилучення: Ющишин, 19 ("Верес") — гра рукою за межами штрафного майданчика

"Зоря": Сапутін, Батагов, Імереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца (Нагнійний, 89), Антюх (Мішнев, 63), Русін, Герреро (Дрішлюк, 89).

Тренер: Патрік Ван Леувен.

"Верес": Ющишин, Балан, Курко, Вовченко, Пасіч, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (Гайдучик, 66), В. Шарай, С. Шарай (Когут, 21), Шестаков (Дахновський, 66).

Тренер: Юрій Вірт.

Стартова активність господарів поля призвела до того, що склади команд перестали бути рівними. Спочатку Бражко завдав удару по воротах "Вереса", з яким впорався голкіпер. А незабаром голкіпер воротар команди з Рівного вийшов за межі штрафного майданчика і зіграв рукою, сподіваючись перешкодити Русину вийти на ударну позицію. Рефері вилучив порушника, на полі з'явився резервний воротар Когут.

Перший тайм "Верес" витримав, але після перерви сталося неминуче. Булеца прострілив з флангу, а Імереков в один дотик пробив у кут воріт суперника, 1:0. Буквально за хвилину команда ван Леувена могла збільшити рахунок. Русин прострілив, а Герреро з кількох метрів пробив вище воріт. Ще за кілька хвилин Бражко пробив у штангу воріт "Вереса". Здавалося, що другий гол неминучий, але атакуючий запал гравців "Зорі" зупинив сирена повітряної тривоги.

Пауза у матчі затяглася на півтори години. Відразу після відновлення гри Булеца прострілив на Герреро, який не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем. Але й у гостей був гарний момент, коли Балан влучив у штангу воріт "Зорі".

Зустріч завершилася перемогою луганської команди із мінімальним рахунком. Вона знову наблизилася на відстань у два очки до другого місця у турнірній таблиці, але "Дніпро-1" ще має поєдинок у запасі. "Верес" опинився на 12 місці.

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