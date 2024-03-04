ВСУ ликвидировали на фронте известного российского футбольного болельщика

Вячеслав Субботин перед отправкой на фронт. Фото: instagram

Российский оккупант Вячеслав Субботин был ликвидирован на фронте украинскими военнослужащими. Интервент был известным футбольным болельщиком и лидером радикального фанатского объединения.

Россиянин умер с оружием в руках. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в социальной сети Х в понедельник, четвертого марта.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали российского футбольного болельщика Вячеслава Субботина, который был известен под прозвищем "Выходной". Оккупант был офицером разведки. Его ликвидировали во время попытки российских войск организовать очередное наступление на Востоке Украины.

Вячеслав Субботин на Донбассе. Фото: instagram

Чем известен Субботин

Лидер группировки агрессивных болельщиков московского футбольно клуба ЦСКА регулярно фигурировал в скандалах, связанных с нападениями российских фанатов. Банда, которую организовал Субботин, наносила физические травмы болельщикам других клубов, а также мигрантам в России.

Субботин называл себя "настоящим футбольным хулиганом" и не стеснялся демонстрировать татуировки в виде нацистских символов и приветствий. Он добровольно отправился на войну с Украиной.

Вячеслав Субботин числился бойцом российского добровольческого формирования "Эспаньола". Оно создано на основе группировки болельщиков и спортсменов. Этот батальон участвовал в битвах за Мариуполь и Бахмут, несколько раз понес тяжелые потери и был доукомплетован новыми добровольцами.

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