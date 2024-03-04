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ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футбольного вболівальника

4 березня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футбольного вболівальника
В'ячеслав Суботін перед відправкою на фронт. Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російського окупанта В'ячеслава Субботіна ліквідували на фронті українські військовослужбовці. Інтервент був відомим футбольним уболівальником та лідером радикального фанатського об'єднання.

Росіянин помер зі зброєю в руках. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський в соціальній мережі Х в понеділок, четвертого березня.

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Збройні сили України ліквідували російського футбольного вболівальника В'ячеслава Субботіна, який був відомий під прізвисько "Вихідний". Окупант був офіцером розвідки. Його ліквідували під час спроби російських військ організувати наступ на Сході України.

В'ячеслав Суботін
В'ячеслав Субботін на Донбасі. Фото: instagram

Чим відомий Субботін

Лідер угруповання агресивних уболівальників московського футбольного клубу ЦСКА регулярно фігурував у скандалах, пов'язаних із нападами російських фанатів. Банда, яку організував Субботін, завдавала фізичних травм уболівальникам інших клубів, а також мігрантам у Росії.

Суботін називав себе "справжнім футбольним хуліганом" і не соромився демонструвати татуювання у вигляді нацистських символів та привітань. Він добровільно вирушив на війну з Україною.

В'ячеслав Суботін вважався бійцем російського добровольчого формування "Еспаньола". Воно було створено на основі угруповання вболівальників та спортсменів. Цей батальйон брав участь у битвах за Маріуполь та Бахмут, кілька разів зазнав тяжких втрат і був доукомплетований новими добровольцями.

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війна
спорт
футбол
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вболівальники

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