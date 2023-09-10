Саутгейт відзначив, що особливо добре виходило у збірної України

Гарет Саутгейт. Фото: uefa.com

Головний тренер збірної Англії після матчу відбору до Євро-2024 проти України розповів, чого не вистачило його команді та чим здивував суперник. Він відзначив пресинг українців та атмосферу на стадіоні.

Коментар тренера після матчу взяли журналісти ВВС, передають Новини.LIVE.

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"Це була дуже складна для нас гра. Ми контролювали м’яч 70% часу, але недостатньо добре діяли в останній третині поля. Ми здобули важливе очко в тих турнірних обставинах, в яких відбувається боротьба.

Нам сьогодні було дуже складно, особливо через пресинг, який українці чинили в центрі поля. Ми відчували тиск трибун і отримали добрий досвід дій у таких умовах", — каже Саутгейт.

Важко було знайти простір

За словами наставника англійців, важко було пройти півзахист України.

"Ми контролювали гру, ми значною мірою заспокоїли атмосферу. Втім, не створювали достатньо моментів. Якщо це так, вам потрібно переконатися, що ви не програєте гру.

📈 How things currently stand in #EURO2024 qualifying Group C after today's results... pic.twitter.com/byd8SgWVAL — England (@England) September 9, 2023

Коли ви маєте перевагу у володінні, ви хочете створити більше моментів, але гра в атаці сьогодні не вдалася. Ви повинні зберігати спокій у таких ситуаціях. Після забитого гола контролювали гру, і я думав, що якщо хтось і виграє, то ми будемо. Втім, зробили замало для цього. Було важко знайти вільний простір між лініями півзахисту України, але якщо ви маєте таку якість, як Кейн, то іноді це може окупитися", — сказав коуч.

Також Гарет відзначив дії Вокера, який відзначився забитим м’ячем вперше за час виступів за збірну Англії, в якій він вже зіграв 77 матчів.

"Вокер закривав дуже швидкого вінгера, добре використав м'яч і продемонстрував чудову холоднокровність. Він є дуже важливим гравцем для нашої групи", — цитує Саутгейта BBC.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров також прокоментував нічию з Англією.

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