Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow УАФ позбавить Павелка високої посади в УЄФА arrow

УАФ позбавить Павелка високої посади в УЄФА

26 квітня 2024 23:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
УАФ позбавить Павелка високої посади в УЄФА
Член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українська асоціація футболу (УАФ) відкличе своїх представників з посад УЄФА. Цими діями вони залишили колишнього голову УАФ Андрія Павелка без роботи.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

УАФ залишилася без члена Виконкому УЄФА

Джерела повідомили, що УАФ відкликала місце у Виконавчому комітеті УЄФА, який займав Павелко. Рішення ухвалили на засіданні асоціації у Будинку футболу.

Окрім Павелка з профільних посад в УЄФА відкликали Вадима Костюченка, Юрія Записоцького та Володимира Геннісона.

Якщо УЄФА схвалить звернення УАФ, то Україна втратить усі місця, голоси та вплив у цих комітетах.

В УАФ підтвердили рішення відкликати місце України у Виконкомі УЄФА.

"Після обговорення члени Виконкому УАФ прийняли рішення звернутися до УЄФА про відкликання Андрія Павелка з посади члена Виконавчого комітету УЄФА відповідно до ч. 3 ст. 21 Статуту УЄФА у зв'язку зі втратою ним посади президента УАФ", — йдеться у повідомленні.

Раніше замість Павелка, якого підозрюють у корупції, головою УАФ став його кум та легендарний футболіст Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі". 

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.

УАФ
футбол
УЄФА
Андрій Павелко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри