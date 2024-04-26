УАФ позбавить Павелка високої посади в УЄФА

Член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) відкличе своїх представників з посад УЄФА. Цими діями вони залишили колишнього голову УАФ Андрія Павелка без роботи.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Джерела повідомили, що УАФ відкликала місце у Виконавчому комітеті УЄФА, який займав Павелко. Рішення ухвалили на засіданні асоціації у Будинку футболу.

Окрім Павелка з профільних посад в УЄФА відкликали Вадима Костюченка, Юрія Записоцького та Володимира Геннісона.

Якщо УЄФА схвалить звернення УАФ, то Україна втратить усі місця, голоси та вплив у цих комітетах.

В УАФ підтвердили рішення відкликати місце України у Виконкомі УЄФА.

"Після обговорення члени Виконкому УАФ прийняли рішення звернутися до УЄФА про відкликання Андрія Павелка з посади члена Виконавчого комітету УЄФА відповідно до ч. 3 ст. 21 Статуту УЄФА у зв'язку зі втратою ним посади президента УАФ", — йдеться у повідомленні.

Раніше замість Павелка, якого підозрюють у корупції, головою УАФ став його кум та легендарний футболіст Андрій Шевченко.

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