УАФ позбавить Павелка високої посади в УЄФА
Українська асоціація футболу (УАФ) відкличе своїх представників з посад УЄФА. Цими діями вони залишили колишнього голову УАФ Андрія Павелка без роботи.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
УАФ залишилася без члена Виконкому УЄФА
Джерела повідомили, що УАФ відкликала місце у Виконавчому комітеті УЄФА, який займав Павелко. Рішення ухвалили на засіданні асоціації у Будинку футболу.
Окрім Павелка з профільних посад в УЄФА відкликали Вадима Костюченка, Юрія Записоцького та Володимира Геннісона.
Якщо УЄФА схвалить звернення УАФ, то Україна втратить усі місця, голоси та вплив у цих комітетах.
В УАФ підтвердили рішення відкликати місце України у Виконкомі УЄФА.
"Після обговорення члени Виконкому УАФ прийняли рішення звернутися до УЄФА про відкликання Андрія Павелка з посади члена Виконавчого комітету УЄФА відповідно до ч. 3 ст. 21 Статуту УЄФА у зв'язку зі втратою ним посади президента УАФ", — йдеться у повідомленні.
Раніше замість Павелка, якого підозрюють у корупції, головою УАФ став його кум та легендарний футболіст Андрій Шевченко.
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