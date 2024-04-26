УАФ лишит Павелко высокой должности в УЕФА
Украинская ассоциация футбола (УАФ) отзовет своих представителей с должностей УЕФА. Этими действиями они оставили бывшего главу УАФ Андрея Павелко без работы.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
УАФ осталась без члена Исполкома УЕФА
Источники сообщили, что УАФ отозвала место в Исполнительном комитете УЕФА, которое занимал Павелко. Решение приняли на заседании ассоциации в Доме футбола.
Кроме Павелка с профильных должностей в УЕФА отозвали Вадима Костюченка, Юрия Записоцкого и Владимира Геннисона.
Если УЕФА одобрит обращение УАФ, то Украина потеряет все места, голоса и влияние в этих комитетах.
В УАФ подтвердили решение отозвать место Украины в Исполкоме УЕФА.
"После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже отправлено в УЕФА", — говорится в сообщении.
Ранее вместо Павелко, которого подозревают в коррупции, главой УАФ стал его кум и легендарный футболист Андрей Шевченко.
Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.
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