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УАФ лишит Павелко высокой должности в УЕФА

26 апреля 2024 23:30
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Агабекян Карен
редактор
УАФ лишит Павелко высокой должности в УЕФА
Член Исполкома УЕФА Андрей Павелко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отзовет своих представителей с должностей УЕФА. Этими действиями они оставили бывшего главу УАФ Андрея Павелко без работы.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Источники сообщили, что УАФ отозвала место в Исполнительном комитете УЕФА, которое занимал Павелко. Решение приняли на заседании ассоциации в Доме футбола.

Кроме Павелка с профильных должностей в УЕФА отозвали Вадима Костюченка, Юрия Записоцкого и Владимира Геннисона.

Если УЕФА одобрит обращение УАФ, то Украина потеряет все места, голоса и влияние в этих комитетах.

В УАФ подтвердили решение отозвать место Украины в Исполкоме УЕФА.

"После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже отправлено в УЕФА", — говорится в сообщении.

Ранее вместо Павелко, которого подозревают в коррупции, главой УАФ стал его кум и легендарный футболист Андрей Шевченко.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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УАФ
футбол
УЕФА
Андрей Павелко

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