Верняєв назвав свою головну помилку у фіналі олімпійського турніру

Верняєв дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Легкоатлет Олег Верняєв взяв участь в олімпійському фіналі вправ на коні. Українець встановив особистий рекорд, але виявилось, цього недостатньо, щоб піднятися на п'єдестал.

Верняєв поділився враженнями від виступів на турнірі в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

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Найдосвідченіший український легкоатлет Олег Верняєв змагався за олімпійську медаль у фіналі турніру вправ на коні. Спортсмен отримав оцінку 14.966 балів, що стало для нього особистим рекордом у цій олімпійській дисципліні. Але навіть такий результат не дозволив легкоатлету піднятися вище 5-го місця.

Олег Верняєв виконує складний елемент. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Верняєв оцінив свій виступ на ОІ-2024

Золоту медаль завоював ірландець Ріс Мак-Кленаган, виступ судді якого оцінили на 15.533 бала. Олег Верняєв заявив, що фінал виявився дуже складним. Деякі спортсмени впали й не змогли продемонструвати свою кращу програму.

"На кого не подивися — у всіх були шанси або виграти, або бути в медалях. Дуже сильний фінал і за складністю, і за іменами всі топові. Я планував йти ва-банк, але трохи не потрапив у темп і вирішив не робити цього". Може, й міг щось змінити. Але вже пізно", — зізнався Верняєв.

У понеділок, 5 серпня, Олег Верняєв візьме участь у фіналі турніру на паралельних брусах.

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