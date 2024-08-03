Верняев назвал свою главную ошибку в финале олимпийского турнира

Верняев благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Легкоатлет Олег Верняев принял участие в олимпийском финале упражнений на коне. Украинец установил личный рекорд, но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал.

Верняев поделился впечатлениями от выступлений на турнире в интервью "Суспільне Спорт".

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Самый опытный украинский легкоатлет Олег Верняев соревновался за олимпийскую медаль в финале турнира упражнений на коне. Спортсмен получил оценку 14.966 балла, что стало для него личным рекордом в этой олимпийской дисциплине. Но даже такой результат не позволил легкоатлету подняться выше 5 места.

Олег Верняев выполняет сложный элемент. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Верняев оценил свое выступление на ОИ-2024

Золотую медаль завоевал ирландец Рис Мак-Кленаган, чье выступление судьи оценили на 15.533 балла. Олег Верняев заявил, что финал оказался очень сложным. Некоторые спортсмены упали и не сумели продемонстрировать свою лучшую программу.

"На кого не посмотри — у всех были шансы либо выиграть, либо быть в медалях. Очень сильный финал и по сложности, и по именам все топовые. Я планировал идти ва-банк, но немного не попал в темп и решил не делать этого. Может, и мог что-то изменить. Но уже поздно", — признался Верняев.

В понедельник, 5 августа, Олег Верняев поучаствует в финале турнира на параллельных брусьях.

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