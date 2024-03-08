Абрамович збирається купити новий футбольний клуб на гроші від продажу Челсі

Роман Абрамович у Стамбулі. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Колишній власник англійського "Челсі" Роман Абрамович готується придбати новий футбольний клуб. На цей раз російський олігарх звернув увагу на команду з чемпіонату Іспанії.

Мільярдер може інвестувати цілий стан у розвиток одного з найстаріших клубів Іспанії, повідомляє Diario AS.

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Роман Абрамович має намір стати новим власником іспанської "Валенсії". Російський олігарх може використати для цього кошти, які він одержав від продажу лондонського "Челсі".

Роман Абрамович на трибуні стадіону "Челсі". Фото: football365

Деталі інвестиції у "Валенсію"

Президент "кажанів" Пітер Лім давно хоче позбутися активу у вигляді іспанського клубу. Роман Абрамович може допомогти сінгапурському бізнесменові позбутися "Валенсії".

Росіянин може використовувати для купівлі "кажанів" кошти, які британська влада заморозила після продажу "Челсі". Спочатку ці гроші мали піти на виплати Україні, проте юристи Абрамовича роблять все можливе, щоб олігарх знову зміг розпоряджатися цими грошима. Вони направили позови до міжнародних інстанцій та впевнені у позитивному вердикті.

Роман Абрамович володів "Челсі" 19 років. За ці роки лондонці п'ять разів ставали чемпіонами Англії, двічі виграли Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також здобули багато інших трофеїв.

"Валенсія" після 27 турів посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла-Ліги.

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