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Абрамович собирается купить новый футбольный клуб на деньги от продажи Челси

8 марта 2024 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Абрамович собирается купить новый футбольный клуб на деньги от продажи Челси
Роман Абрамович в Стамбуле. Фото: REUTERS/Umit Bektas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший владелец английского "Челси" Роман Абрамович готовится приобрести новый футбольный клуб. На этот раз российский олигарх обратил внимание на команду из чемпионата Испании. 

Миллиардер может инвестировать целое состояние в развитие одного из старейших клубов Испании, сообщает Diario AS

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Роман Абрамович планирует стать новым владельцем испанской "Валенсии". Российский олигарх может использовать для этого средства, которые он получил от продажи лондонского "Челси". 

Роман Абрамович
Роман Абрамович на трибуне стадиона "Челси". Фото: football365

Детали инвестиции в "Валенсию" 

Президент "летучих мышей" Питер Лим давно хочет избавиться от актива в виде испанского клуба. Роман Абрамович может помочь сингапурскому бизнесмену избавиться от "Валенсии". 

Россиянин может использовать для покупки "летучих мышей" средства, которые британские власти заморозили после продажи "Челси". Изначально эти деньги должны были пойти на выплаты Украине, однако юристы Абрамовича делают все возможное, чтобы олигарх снова смог распоряжаться этими деньгами. Они направили иски в международные инстанции и уверены в положительном вердикте. 

Роман Абрамович владел "Челси" 19 лет. За эти годы лондонцы пять раз становились чемпионами Англии, по два раза выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также завоевали много других трофеев. 

"Валенсия" после 27 туров занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. 

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спорт
футбол
Испанская Ла Лига
Роман Абрамович
Валенсия

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