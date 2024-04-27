Агента Довбика підозрюють у несплаті податків до бюджету України за трансфер до Жирони
Дуже погано для "Дніпра-1" та "Жирони" може завершитися трансфер українського форварда Артема Довбика. Винним у цьому може стати агент футболіста Олексій Люндовський.
Про це йдеться у статті на сайті порталу Sport.ua.
Україна могла не отримати податки за трансфер Довбика
Іспанська "Жирона" влітку 2023 року заплатила за Довбика 7 млн євро "Дніпру-1" та деяку суму "Мідтьюлланду", який мав і має частину прав на Артема.
Наразі в УЄФА почали розслідувати трансфер через можливе порушення фінансового фейрплей.
"Жирона" вже отримала запит від юристів, які вважають, що Люндовський у рамках угоди щодо Довбика міг застосувати шахрайські схеми.
Через звернення юристів також перевіряють, що Люндовський в особі компанії Alik Football Management увійшов у змову з іншими особами, щоб не сплачувати податки в Україні.
Люндовський зареєстрував ще одну компанію Alik Football Management, але вже в Естонії. Зроблено це було, щоб через неї начебто провести кошти за трансфер та не сплачувати податки в Україні.
Наразі перевіряється, яка роль у цьому була у "Жирони" та СК "Дніпро-1".
Якщо вина клубів також буде доведена, то їм загрожує виключення з єврокубків, грошові штрафи та трансферні бани. Люндовського позбавлять ліцензії.
Зазначимо, що раніше "Жирона" вперше в історії потрапила до єврокубків. До того ж вона впевнено йде, щоб виступити в Лізі чемпіонів. Якщо клуб усунуть, то це буде сильний удар.
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