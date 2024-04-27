Агента Довбика підозрюють у несплаті податків до бюджету України за трансфер до Жирони

Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Дуже погано для "Дніпра-1" та "Жирони" може завершитися трансфер українського форварда Артема Довбика. Винним у цьому може стати агент футболіста Олексій Люндовський.

Про це йдеться у статті на сайті порталу Sport.ua.

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Олексій Люндовський та Артем Довбик. Фото: Instagram

Україна могла не отримати податки за трансфер Довбика

Іспанська "Жирона" влітку 2023 року заплатила за Довбика 7 млн євро "Дніпру-1" та деяку суму "Мідтьюлланду", який мав і має частину прав на Артема.

Наразі в УЄФА почали розслідувати трансфер через можливе порушення фінансового фейрплей.

"Жирона" вже отримала запит від юристів, які вважають, що Люндовський у рамках угоди щодо Довбика міг застосувати шахрайські схеми.

Через звернення юристів також перевіряють, що Люндовський в особі компанії Alik Football Management увійшов у змову з іншими особами, щоб не сплачувати податки в Україні.

Люндовський зареєстрував ще одну компанію Alik Football Management, але вже в Естонії. Зроблено це було, щоб через неї начебто провести кошти за трансфер та не сплачувати податки в Україні.

Наразі перевіряється, яка роль у цьому була у "Жирони" та СК "Дніпро-1".

Якщо вина клубів також буде доведена, то їм загрожує виключення з єврокубків, грошові штрафи та трансферні бани. Люндовського позбавлять ліцензії.

Зазначимо, що раніше "Жирона" вперше в історії потрапила до єврокубків. До того ж вона впевнено йде, щоб виступити в Лізі чемпіонів. Якщо клуб усунуть, то це буде сильний удар.

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