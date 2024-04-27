Агента Довбика подозревают в неуплате налогов в бюджет Украины за трансфер в Жирону

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Очень плохо для "Днепра-1" и "Жироны" может завершиться трансфер украинского форварда Артема Довбика. Виновным в этом может стать агент футболиста Алексей Люндовский.

Об этом говорится в статье на сайте портала Sport.ua.

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Алексей Люндовский и Артем Довбик. Фото: Instagram

Украина могла не получить налоги за трансфер Довбика

Испанская "Жирона" летом 2023 года заплатила за Довбика 7 млн евро "Днепру-1" и некоторую сумму "Мидтьюлланду", который имел и имеет часть прав на Артема.

Сейчас в УЕФА начали расследовать трансфер из-за возможного нарушения финансового фейр-плей.

"Жирона" уже получила запрос от юристов, которые считают, что Люндовский в рамках сделки по Довбику мог применить мошеннические схемы.

Из-за обращения юристов также проверяют, что Люндовский в лице своей компании Alik Football Management вошел в сговор с другими лицами, чтобы не уплачивать налоги в Украине.

Люндовский зарегистрировал еще одну компанию Alik Football Management, но уже в Эстонии. Сделано это было, чтобы якобы провести через нее средства за трансфер и не платить налоги в Украине.

Сейчас проверяется, какая роль в этом была у "Жироны" и СК "Днепр-1".

В случае, если вина клубов также будет доказана, то им грозит исключение из еврокубков, денежные штрафы и трансферные баны. Люндовского лишат лицензии.

Отметим, что ранее "Жирона" впервые в истории попала в еврокубки. К тому же она уверенно идет, чтобы выступить в Лиге чемпионов. Если клуб отстранят, то это будет сильнейший по ним удар.

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