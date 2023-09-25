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"Аякс" та "Феєнорд" дограють матч без глядачів: відео безчинств уболівальників

25 вересня 2023 18:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Аякс" та "Феєнорд" дограють матч без глядачів: відео безчинств уболівальників
Поліція на стадіоні "Аякс". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі шостого туру чемпіонат Нідерландів з футболу "Аякс" прийняв в Амстердамі "Феєнорд". Цей матч завершився грандіозним скандалом.

Дії вболівальників "Аякса" спричинили зрив поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

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"Аякс" перебуває у серйозній кризі. Перед стартом матчу з "Феєнордом" команда Моріса Стейна не могла перемогти у чотирьох поєдинках у всіх турнірах. Звітна зустріч взагалі перетворилася для амстердамців на катастрофу.

Скандал на "Йохан Круїфф Арені"

"Феєнорд" з перших хвилин заволодів ігровою та територіальною ініціативою. Гості довели свою перевагу до розгрому з рахунком 3:0. Це привело до сказу вболівальників "Аякса", які від підтримки своєї команди перейшли до образи суперників. Але цього фанам здалося мало.

Вболівальник Аякса
Вболівальник "Аякса" на матчі з "Феєноордом". Скриншот YouTube

Частина стадіону в Амстердамі вже до середини першого тайму втопилася від піротехніки. Після цього вболівальники почали кидати фаєри прямо на поле. Воротар "Феєнорда" ледь не постраждав від дій уболівальників у другому таймі. Рефері довелося кілька разів зупинятися на поєдинок. На початку другого тайму матч взагалі був припинений на невизначений час. Поліції довелося силою розганяти вболівальників.

Закінчення матчу

Перерваний поєдинок між "Аяксом" та "Феєнордом" завершиться за зачиненими дверима в середу. Таке рішення ухвалила Федерація футболу Нідерландів.

Вболівальники Аякса
Вболівальники "Аякса" на "Йохан Круіфф Арені". Скриншот YouTube

Матч відновиться о 14:00 за місцевим часом без уболівальників. Поєдинок "Аякса" проти "Волендаму", запланований на середу, перенесено.

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