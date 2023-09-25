"Аякс" и "Фейеноорд" доиграют матч без зрителей: видео бесчинств болельщиков

Полиция на стадионе "Аякса". Скриншот YouTube

В матче шестого тура чемпионат Нидерландов по футболу "Аякс" принял в Амстердаме "Фейеноорд". Этот матч завершился грандиозным скандалом.

Действия болельщиков "Аякса" привели к срыву поединка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

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"Аякс" находится в серьезном кризисе. Перед стартом матча с "Фейеноордом" команда Мориса Стейна не могла победить в четырех поединках во всех турнирах. Отчетная встреча и вовсе превратилась для амстердамцев в катастрофу.

Скандал на "Йохан Круифф Арене"

"Фейеноорд" с первых минут завладел игровой и территориальной инициативой. Гости довели свое преимущество до разгрома со счетом 3:0. Это привело в бешенство болельщиков "Аякса", который от поддержки своей команды перешли к оскорблению соперников. Но и этого фанам показалось мало.

Болельщик "Аякса" на матче с "Фейеноордом". Скриншот YouTube

Часть стадиона в Амстердаме уже к середине первого тайма утонули в дыму от пиротехники. После этого болельщики начали бросать файеры прямо на поле. Вратарь "Фейеноорда" едва не пострадал от действий болельщиков во втором тайме. Рефери пришлось несколько раз останавливаться поединок. В начале второго тайма матч и вовсе был приостановлен на неопределенное время. Полиции пришлось силой разгонять болельщиков.

Окончание матча

Прерванный поединок между "Аяксом" и "Фейеноордом" завершится за закрытыми дверями в среду. Такое решение вынесла Федерация футбола Нидерландов.

Болельщики "Аякса" на "Йохан Круифф Арене". Скриншот YouTube

Матч возобновится в 14:00 по местному времени без болельщиков. Поединок "Аякса" против "Волендама", запланированный на среду, перенесен.

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