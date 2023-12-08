Алефіренко зі скандалом піде із Зорі до іншого клубу УПЛ
Колишній форвард молодіжної збірної України Данило Алефіренко не збирається продовжувати контракт із "Зорею". Він хоче якнайшвидше змінити команду.
Луганський клуб готовий продати футболіста вже у січні наступного року, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбол України".
Контракт Данила Алефіренко із "Зорею" спливає влітку 2024 року. Цього сезону 23-річний форвард зіграв 16 матчів, у яких забив три голи. Вихованець харківського "Металіста", який провів другу половину минулого сезону у "Чорноморці", отримав пропозиції одразу від кількох клубів.
Куди піде Алефіренко
Керівництво "Зорі" намагалося переконати молодого гравця продовжити угоду з клубом, проте він категорично не хоче залишатися у луганській команді. Він готовий до трансферу вже взимку, хоча може дочекатися літа, щоб отримати статус вільного агента.
"Зоря" вже шукає потенційних покупців на Алефіренка. Луганці хочуть заробити на трансфері футболіста. У послугах Данила зацікавлений щонайменше один український клуб, а також дві закордонні команди, які давно спостерігають за прогресом форварда.
Нагадаємо, Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова.
Суркіс назвав головне досягнення Шовковського на чолі "Динамо".
Мілевський кинув пити, схуд і працюватиме у відомому клубі.
Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи.
"Динамо" може очолити відомий український тренер.
Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ — про кого йдеться.
Читайте Новини.LIVE!