Алефіренко зі скандалом піде із Зорі до іншого клубу УПЛ

Данило Алефіренко перед матчем. Фото: instagram.com/_alif_d/

Колишній форвард молодіжної збірної України Данило Алефіренко не збирається продовжувати контракт із "Зорею". Він хоче якнайшвидше змінити команду.

Луганський клуб готовий продати футболіста вже у січні наступного року, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбол України".

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Контракт Данила Алефіренко із "Зорею" спливає влітку 2024 року. Цього сезону 23-річний форвард зіграв 16 матчів, у яких забив три голи. Вихованець харківського "Металіста", який провів другу половину минулого сезону у "Чорноморці", отримав пропозиції одразу від кількох клубів.

Данило Алефіренко святкує гол. Фото: instagram.com/_alif_d/

Куди піде Алефіренко

Керівництво "Зорі" намагалося переконати молодого гравця продовжити угоду з клубом, проте він категорично не хоче залишатися у луганській команді. Він готовий до трансферу вже взимку, хоча може дочекатися літа, щоб отримати статус вільного агента.

"Зоря" вже шукає потенційних покупців на Алефіренка. Луганці хочуть заробити на трансфері футболіста. У послугах Данила зацікавлений щонайменше один український клуб, а також дві закордонні команди, які давно спостерігають за прогресом форварда.

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