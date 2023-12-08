Клуб УПЛ у січні може позбавитися сімох футболістів

Футболісти "Чорноморця" виходять на поле. Фото: instagram.com/guyhadida/

Керівництво одеського "Чорноморця" проведе зустріч із футболістами та тренерським штабом клубу. Власник клубу Борис Кауфман обговорить із командою плани на другу частину сезону.

Деякі гравці "Чорноморця" можуть залишити команду після цієї зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Одеський "Чорноморець" програв чотири матчі поспіль в українській Прем'єр-лізі. У поєдинках проти "Металіста 1925", "Руху", "Дніпра-1" та ЛНЗ команда Романа Григорчука пропустила 13 голів. Одесити опустилися на десяте місце у турнірній таблиці.

Максим Брагару під час матчу. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Що чекає на "Чорноморець"

Власник одеської команди Борис Кауфман збирається зустрітися з тренерами та гравцями "Чорноморця" перед грою з "Колосом". Домашній поєдинок проти суперника з Ковалівки стане для одеситів останнім у календарному році.

Під час зустрічі сторони обговорять організаційні підсумки року та плани на другу частину сезону. Йтиметься і про зимові збори команди. Поки що незрозуміло, де вони пройдуть і як довго триватимуть.

На зустрічі Кауфмана з командою може прояснитися доля семи футболістів "Чорноморця", контракти яких закінчаться наприкінці року. Це голкіпер Варакута, захисники Гучек, Путря та Брагару, а також півзахисники Васильєв, Хадіда та Бадібанга.

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