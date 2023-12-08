Клуб УПЛ в январе может избавиться от семи футболистов
Руководство одесского "Черноморца" проведет встречу с футболистами и тренерским штабом клуба. Владелец клуба Борис Кауфман обсудит с командой планы на вторую часть сезона.
Некоторые игроки "Черноморца" могут покинуть команду после этой встречи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Одесский "Черноморец" проиграл четыре матча подряд в украинской Премьер-лиге. В поединках против "Металлиста 1925", "Руха", "Днепра-1" и ЛНЗ команда Романа Григорчука пропустила 13 голов. Одесситы опустились на десятое место в турнирной таблице.
Что ждет "Черноморец"
Владелец одесской команды Борис Кауфман собирается встретиться с тренерами и игроками "Черноморца" перед игрой с "Колосом". Домашний поединок против соперника из Ковалевки станет для одесситов последним в календарном году.
Во время встречи стороны обсудят организационные итоги года и планы на вторую часть сезона. Речь пойдет и о зимних сборах команды. Пока непонятно, где они пройдут и как долго продлятся.
На встрече Кауфмана с командой может проясниться судьба семи футболистов "Черноморца", чьи контракты закончатся в конце года. Это голкипер Варакута, защитники Гучек, Путря и Брагару, а также полузащитники Васильев, Хадида и Бадибанга.
Напомним, Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие.
Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо".
Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе.
Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы.
Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.
"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.
Читайте Новини.LIVE!