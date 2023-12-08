Алефиренко со скандалом уйдет из Зари в другой клуб УПЛ

Даниил Алефиренко перед матчем. Фото: instagram.com/_alif_d/

Бывший форвард молодежной сборной Украины Даниил Алефиренко не собирается продлевать контракт с "Зарей". Он хочет как можно быстрее сменить команду.

Луганский клуб готов продать футболиста уже в январе следующего года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбол Украины".

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Контракт Даниила Алефиренко с "Зарей" истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забил три гола. Воспитанник харьковского "Металлиста", который провел вторую половину прошлого сезона в "Черноморце", получил предложения сразу от нескольких клубов.

Даниил Алефиренко празднует гол. Фото: instagram.com/_alif_d/

Куда уйдет Алефиренко

Руководство "Зари" пыталось убедить молодого игрока продлить соглашение с клубом, однако он категорически не хочет оставаться в луганской команде. Он готов к трансферу уже зимой, хотя может дождаться лета для того, чтобы получить статус свободного агента.

"Заря" уже ищет потенциальных покупателей на Алефиренко. Луганчане хотят заработать на трансфере футболиста. В услугах Даниила заинтересован как минимум один украинский клуб, а также две зарубежные команды, которые давно наблюдают за прогрессом форварда.

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