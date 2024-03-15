Алькарас та Звєрєв постраждали від навали бджіл — тенісний матч перервали

Карлос Алькарас під час матчу. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Центральний чвертьфінальний матч тенісного турніру в американському Індіан-Уеллсі було перервано через несподіваний інцидент. Учасників поєдинку атакували тисячі бджіл.

Один із тенісистів постраждав через укуси комах, повідомляє Tennis TV.

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Турнір серії "Мастерс" на хардовому покритті в Індіан-Уеллсі дійшов стадії чвертьфіналів. В одному з них зустрілися Карлос Алькарас та Олександр Звєрєв. Спортсмени встигли обмінятися геймами на своїх подачах, після чого поєдинок довелося перервати.

Алькараса наздогнали бджоли

Під час матчу відомих тенісистів на корт прилетіли тисячі бджіл. Суддя був змушений перервати матч, тенісисти та вболівальники спішно сховалися у підтрибунних приміщеннях.

Олександр Звєрєв відбиває м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Однак Алькарас не встиг залишити корт неушкодженим. Одна з бджіл все ж таки зуміла вжалити в лоба другу ракетку світу. Карлос серйозно не постраждав, але поєдинок досі не дограли.

У півфіналі цього турніру переможець пари Алькарас — Звєрєв зіграє з Янніком Сіннером з Італії.

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