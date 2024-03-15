Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Алькарас та Звєрєв постраждали від навали бджіл — тенісний матч перервали arrow

Алькарас та Звєрєв постраждали від навали бджіл — тенісний матч перервали

15 березня 2024 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алькарас та Звєрєв постраждали від навали бджіл — тенісний матч перервали
Карлос Алькарас під час матчу. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Центральний чвертьфінальний матч тенісного турніру в американському Індіан-Уеллсі було перервано через несподіваний інцидент. Учасників поєдинку атакували тисячі бджіл.

Один із тенісистів постраждав через укуси комах, повідомляє Tennis TV.

Читайте також:

Турнір серії "Мастерс" на хардовому покритті в Індіан-Уеллсі дійшов стадії чвертьфіналів. В одному з них зустрілися Карлос Алькарас та Олександр Звєрєв. Спортсмени встигли обмінятися геймами на своїх подачах, після чого поєдинок довелося перервати.

Алькараса наздогнали бджоли

Під час матчу відомих тенісистів на корт прилетіли тисячі бджіл. Суддя був змушений перервати матч, тенісисти та вболівальники спішно сховалися у підтрибунних приміщеннях.

Олександр Звєрєв
Олександр Звєрєв відбиває м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Однак Алькарас не встиг залишити корт неушкодженим. Одна з бджіл все ж таки зуміла вжалити в лоба другу ракетку світу. Карлос серйозно не постраждав, але поєдинок досі не дограли.

У півфіналі цього турніру переможець пари Алькарас — Звєрєв зіграє з Янніком Сіннером з Італії.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця. 

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ

спорт
курйоз
Теніс
Карлос Алькарас
Індіан-Веллс (WTA)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше