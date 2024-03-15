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Алькарас и Зверев пострадали от нашествия пчел — теннисный матч прервали

15 марта 2024 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алькарас и Зверев пострадали от нашествия пчел — теннисный матч прервали
Карлос Алькарас во время матча. Фото: Reuters/Jayne Kamin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Центральный четвертьфинальный матч теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе был прерван из-за неожиданного инцидента. Участников поединка атаковали тысячи пчел. 

Один из теннисистов пострадал из-за укусов насекомых, сообщает Tennis TV

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Турнир серии "Мастерс" на хардовом покрытии в Индиан-Уэллсе дошел до стадии четвертьфиналов. В одном из них встретились Карлос Алькарас и Александр Зверев. Спортсмены успели обменяться геймами на своих подачах, после чего поединок пришлось прервать. 

Алькараса догнали пчелы 

Во время матча известных теннисистов на корт прилетели тысячи пчел. Судья был вынужден прервать матч, теннисисты и болельщики спешно укрылись в подтрибунных помещениях. 

Александр Зверев
Александр Зверев отбивает мяч. Фото: Reuters/Jayne Kamin

Однако Алькарас не успел покинуть корт невредимым. Одна из пчел все же сумела ужалить в лоб вторую ракетку мира. Карлос серьезно не пострадал, но поединок до сих пор так и не доиграли. 

В полуфинале этого турнира победитель пары Алькарас — Зверев сыграет с Янником Синнером из Италии. 

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Теннис
Карлос Алькарас
Индиан-Уэллс (WTA)

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